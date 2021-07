Siamo a buon punto con il pagamento del bonus 2400 euro, senza dimenticare il bonus 1600. I riscontri arrivati circa una settimana fa si sono rivelati attendibili e in tanti hanno confermato l’arrivo dell’accredito, come vi avevamo anticipato con il nostro articolo. Tuttavia, non tutti possono affermare di aver fatto questo step ed è naturale che ci si chieda quale sia l’evoluzione dei fatti. Sono venuti a galla problemi tecnici o di altra natura? Darvi una risposta certa è al momento impossibile, come potrete facilmente immaginare.

Cosa sappiamo tramite INPS sui pagamenti mancanti per bonus 2400 euro

Cosa dice INPS a proposito dei pagamenti mancanti sul bonus 2400 euro? Provando a spulciare sui canali social ufficiali, effettivamente ho trovato una risposta con la quale si prende in considerazione la possibilità che non tutti abbiano ricevuto il pagamento. Nonostante la domanda sia stata accettata a suo tempo. Tuttavia, appare difficile che possiate ricevere notizie più concrete in questo particolare contesto, stando almeno a quello che posso riportarvi oggi 2 luglio sul nostro magazine:

“Salve, molte pratiche sono state liquidate. Dai social non possiamo controllare lo stato della sua domanda ed eventuali problematiche specifiche. Le consigliamo di contattare la sua sede direttamente o tramite il contact center“.

Dunque, allo stato attuale appare molto complicato prevedere gli scenari futuri per queste persone. Di sicuro, occorre monitorare con grande attenzione i conti nei prossimi giorni, sperando che il bonus 2400 euro possa giungere a queste persone senza doversi recare presso la sede locale di INPS. Naturalmente, nel caso in cui abbiate gli strumenti per riportarci un’altra versione dei fatti, non esitate a commentare l’articolo di oggi. In questo modo, avremo un ulteriore contributo per inquadrare al meglio la situazione che si è venuta a creare in Italia dopo il decreto Sostegni.