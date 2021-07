In attesa di vedere la sesta stagione, al via la maratona di Outlander su Sky Serie. Il nuovo canale di Sky, disponibile al 112 del telecomando, si è acceso il 1° luglio inaugurando l’offerta con la dark comedy L’assistente di volo – The Flight Attendant.

L’intrattenimento seriale prosegue con Outlander su Sky Serie. Da oggi, venerdì 2° luglio, partono le repliche le period drama ispirato ai romanzi di Diana Gabaldon, con protagonisti Caitriona Balfe e Sam Heughan. La serie segue la storia di un’infermiera, Claire Randall, che dall’Inghilterra del 1945 si trova misteriosamente catapultata nella Scozia del 1743.

Stasera andranno in onda i primi due episodi della serie, rispettivamente dai titoli La straniera e Il castello di Leoch. Claire e suo marito Frank stanno festeggiando la loro seconda luna di miele in Scozia, quando lei si addentra da sola in un luogo caratteristico, Craigh Na Dun. Toccando un cerchio di pietre, finisce indietro nel tempo nella Scozia del XVIII secolo. Qui viene tenuta “prigioniera” del clan dei Mackenzie, il cui capo la crede una spia. Nel castello conoscerà anche il guerriero Jamie Fraser, ricercato per un omicidio che non ha commesso.

Nel cast di Outlander, Caitriona Balfe nei panni di Claire Randall/Fraser; Sam Heughan è Jamie Fraser; Tobias Menzies interpreta Jonathan “Black Jack” Randall e Frank Randall; Graham McTavish è Dougal MacKenzie; Gary Lewis è Colum MacKenzie.

Ogni venerdì, il canale 112 propone due episodi in replica di Outlander, in attesa di vedere la sesta stagione, le cui riprese si sono concluse in Scozia dopo sei lunghi mesi sul set. Secondo il boss della rete Starz, dove va in onda negli Stati Uniti, il nuovo ciclo di episodi potrebbe essere presentato al New York Comic-Con in ottobre. La programmazione della sesta stagione è invece prevista per inizio 2022, a due anni di distanza dalla quinta.

La maratona di Outlander su Sky Serie è l’occasione per i fan di rivedere le avventure degli amanti sventurati, Claire e Jamie, ma anche per il nuovo pubblico di appassionarsi alle loro storie.

L’appuntamento con Outlander su Sky Serie è dalle 21:15.