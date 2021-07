È ufficiale: Nathaniel Arcand lascia FBI: Most Wanted. Dopo settimane di rumors e di speculazioni, sembra ormai ufficiale l’uscita di scena dell’agente Clinton Skye visto che il suo protagonista, Nathaniel Arcand ha lasciato silenziosamente la serie della CBS confermando su Instagram seppur non direttamente, che non farà parte della terza stagione.

Pubblicando la sua foto l’attore ha scritto: “Andare avanti. Andando avanti. Non guardare indietro” “#movingon #movingforward #dontlookback #clintonskye Must Say Bye. Ciao”. Adesso al suo primo lancio si aggiunge anche la conferma ufficiale di CBS che dovrà quindi rinunciare ad uno dei primi protagonisti dello spin-off di FBI.

L’agente Clinton Skye di Arcand è stato introdotto nel 18° episodio della prima stagione della serie madre, lo stesso che ha fatto da pilot backdoor per lo spin-off, è stato uno dei protagonisti della prima stagione ma è apparso solo in tre episodi della seconda. I fan non lo vedono ormai dal lontano dicembre 2020 e già da allora si era parlato di un suo tacito addio.

Al momento non conosciamo i motivi o se alla base di questo addio ci sia qualcosa di cui non siamo a conoscenza ma siamo sicuri che i fan di FBI: Most Wanted avranno modo di consolarsi proprio nei prossimi giorni quando la serie finalmente debutterà in chiaro anche in Italia. Il dramma targato Dick Wolf incentrato sulla Fugitive Task Force, un’unità che insegue e cattura incessantemente i famigerati criminali nella lista dei più ricercati, andrà in onda ad agosto su Italia1.

In particolare, la serie dovrebbe debuttare il prossimo 5 agosto andando in onda al giovedì con ben tre episodi a serata alternandosi agli altri gioiellini di Wolf ovvero Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med (in onda proprio ad agosto).