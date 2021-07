Masantonio Sezione Scomparsi non va in onda oggi, 2 luglio. Come vi abbiamo anticipato ormai giorni fa, la serie con Alessandro Preziosi slitta di qualche giorno finendo nel prime time di domenica 4 luglio e non per via degli ascolti. Chi ha seguito la prima puntata della serie sa bene che ci sono state non poche polemiche e non solo per la sua ‘somiglianza’ con Ricciardi ma soprattutto per una ‘pesantezza’ che è tipica dei palinsesti più invernali che estivi.

Gli ascolti poi hanno parlato chiaro visto che già agli esordi Alessandro Preziosi e il suo burbero protagonista si sono dovuti accontentare di poco più del 10% ma non è questo il motivo per il quale è stata spostata alla domenica. Masantonio Sezione Scomparsi non va in onda oggi, 2 luglio, per via della Nazionale di calcio che questa sera affronterà il Belgio.

Il match sarà in onda su Rai1 nel prime time di questa sera e per questo Mediaset ha pensato bene di collocare alla domenica il secondo episodio di Masantonio Sezione Scomparsi con la promessa di riportarlo alla collocazione iniziale del venerdì già dal 9 luglio prossimo. In particolare, domenica 4 luglio, Masantonio dovrà riflettere su alcuni aspetti della sua infanzia mentre indaga sulla scomparsa di Thiago, un bambino di origini peruviane.

Proprio per immedesimarsi con lo scomparso, dovrà guardarsi dentro e trovare il coraggio di affrontare i fantasmi del suo passato mentre per Sandro Riva sembra che tutto sia ormai un rompicapo molto complesso. Un nuovo caso sembra offrire la possibilità di scavare nel passato di Masantonio e squarciare il velo di mistero che lo avvolge ma cosa verrà a galla domenica sera? Dovremo attendere per scoprirlo.