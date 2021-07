Dura replica di Malika Ayane contro gli hater che stanno inondando i suoi social e il suo indirizzo e-mail con messaggi pieni di odio. Sta capitando, infatti, che i soliti leoni da tastiera pronti a vomitare odio dai loro profili anonimi stiano attaccando la cantautrice convinti che si tratti di Malika Chalhy, al centro delle polemiche per quella Mercedes acquistata dopo le donazioni ricevute grazie alla raccolta fondi.

Il caso Malika Chalhy

Il caso Malika Chalhy era scoppiato a seguito del servizio mandato in onda da Le Iene. La ragazza, 22 anni, era stata cacciata dalla sua casa di Castelfiorentino dopo aver confessato di amare una donna. Per lei si era attivata una generosissima macchina della solidarietà con una raccolta fondi che ammontava a circa 140mila euro.

In questo modo Malika Chalhy avrebbe potuto ricostruirsi una vita, ma quelle foto che la mostravano a bordo della Mercedes hanno fatto insospettire i media, che l’hanno subito raggiunta per avere spiegazioni. È emerso che la 22enne avrebbe acquistato l’auto di seconda mano per 17mila euro più un cane di razza per 2500 euro. In questo modo, donatori e non, si sono scatenati.

La ragazza ha tentato di spiegare la scelta e ha ritrattato più volte: dapprima ha riferito al suo agente (che si è ritirato) che l’auto non fosse sua, poi ha riferito ai media che con quella macchina voleva “togliersi uno sfizio“ ammettendo, in seguito, di avere fatto “una scelta affrettata”. Oggi il suo caso è ancora al centro delle cronache, specie dopo l’ultima intervista rilasciata al Corriere Della Sera.

Malika Ayane contro gli hater

La furia social, come sappiamo, può essere incontrollabile. Per questo Malika Ayane ha ricevuto insulti e solidarietà, a seconda dei casi, sui suoi canali e sul suo indirizzo e-mail, complice l’omonimia.

Ecco la risposta di Malika Ayane contro gli hater:

“Cari Fulmini Di Guerra che mi intasate la mail e i social con insulti o espressioni di solidarietà, ho una notizia per voi: la Malika che cercate non sono io. Incredibile che nel 2021 ci siano più donne con lo stesso nome, eh?”.