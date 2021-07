È stata letta in diretta, la toccante lettera di Chris Cornell alla moglie Vicky, durante un’intervista rilasciata da quest’ultima al magazine Fatherly in cui ha voluto ricordare il compianto marito, il frontman dei Soundgarden e degli Audioslave e, soprattutto, l’uomo.

Sono passati 4 anni da quel tragico giorno in cui una delle voci più importanti del rock e della musica si è spenta per sempre, dilaniata in una stanza d’albergo di Detroit poco dopo aver messo la sua arte al servizio del mondo intero. Un ricordo indelebile, quello di Chris Cornell, come la stessa Vicky racconta: “Parliamo di lui ogni giorno”, spiega, riferendosi alle figlie.

In quel momento, tra una domanda e l’altra, spunta una lettera di Chris Cornell alla moglie scritta con inchiostro rosso su carta bianca. Parole piene di passione e amore, un messaggio breve ma intenso, condiviso con la redazione di Fatherly che la ripropone ai fan. Ecco il testo:

“Ti scrivo queste parole con la mano tremante guidata da un cuore che è stato abbastanza fortunato da riuscire a conoscere il vero amore. Il mio cuore è un tamburo che batte e la mia voce è come una campana che fa risuonare forte nel mondo il mio ti amo. Sii mia in questa gioia illuminata solo dal bagliore del nostro splendente amore! Ti amo tanto, Chris”.

Ancora oggi, confessa Vicky, in famiglia accade di suonare la musica di Chris. Quest’ultima è stato spesso oggetto di contenziosi tra la vedova Cornell e i superstiti della band, ma nelle ultime settimane le due realtà hanno trovato il compromesso e i Soundgarden hanno ripreso il controllo dei canali social.

Ancora, la band e Vicky si sono spesso affrontati in sede legale per 7 brani inediti lasciati da Chris per i quali la vedova del frontman aveva denunciato i Soundgarden di appropriazione illecita.

La lettera di Chris Cornell alla moglie non è un documento inedito. Nel 2019 Vicky aveva pubblicato una foto con la lettera autografa sui social, più precisamente sulla pagina Instagram del marito. Lo scritto risale al giorno di San Valentino che Chris celebrò con quel manoscritto per dichiarare il suo amore verso la moglie. Era il 2017, l’ultimo San Valentino insieme.