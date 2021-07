I dispositivi Google Pixel riceveranno le patch di sicurezza di luglio 2021 con un leggero ritardo rispetto ai tempi cui il colosso di Mountain View ci ha abituato. Quest’anno la Festa dell’Indipendenza negli Stati Uniti verrà festeggiata di lunedì, cosa che ha automaticamente spostato il rilascio della patch mensile di circa una settimana. Tutti sappiamo che, in genere, il primo lunedì del mese è dedicato alla distribuzione degli aggiornamenti OTA per i Google Pixel con relativo dettaglio dei Pixel Secury Bulletin e Android Security Bulletin. Solo per questa volta, per il motivo che vi abbiamo sopra spiegato, l’appuntamento sarà rimandato al 7 luglio (un ritardo accettabile, peraltro giustificato dalla celebrazione della Festa dell’Indipendenza, un caposaldo della storia americana).

Nel frattempo, Samsung ha già iniziato a rilasciare la patch di sicurezza di luglio 2021 a bordo dei Galaxy S10, anticipando tutti sul tempo, perfino la stessa Google (cosa che è ormai diventata una sana abitudine del colosso di Seul, che vuole migliorarsi ogni volta).

In ogni caso, Big G ci ha avvisato: non aspettatevi di poter aggiornare i vostri Google Pixel prima del 7 luglio, in quanto le patch di sicurezza del mese verranno rimandate di una settimana per via della concomitanza del solito appuntamento con la Festa dell’Indipendenza, come vi abbiamo sopra spiegato. Adesso che lo sapete, non dovrebbero esserci problemi di sorta (in fondo una settimana prima, una settimana dopo, non c’è molta differenza: l’importante è che la situazione sia stata chiarita nel dettaglio dal colosso di Mountain View, come in effetti è avvenuto con grande precisione). Tenetevi pronti per l’altro lunedì, scaldando i motori dei vostri Google Pixel. Se, nel frattempo, avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.