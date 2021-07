La programmazione di Cobra – Unità Anticrisi giunge al finale di stagione il 2 luglio, con gli ultimi due episodi in prima visione assoluta su Sky Atlantic. Il political drama che ammicca al disaster movie (qui la nostra recensione) termina con un Regno Unito ormai in rivolta e ad un passo dall’apocalisse provocata dalla tempesta solare, mentre le implicazioni politiche e le lotte di potere continuano a condizionare le decisioni del primo ministro Sutherland (Robert Carlyle).

La serie Cobra – Unità Anticrisi ha debuttato lo scorso 18 giugno su Sky Atlantic e insieme al crime Omicidio a Easttown con Kate Winslet ha rappresentato una delle poche novità di questa coda di stagione. La prima stagione di Cobra – Unità Anticrisi è composta da sei episodi, ma ne seguiranno altrettanti nella seconda.

Ecco le trame del quinto e sesto episodio di Cobra – Unità Anticrisi che chiudono il primo capitolo, in onda venerdì 2 luglio alle 21.15 sul canale 110 di Sky e disponibile in streaming su NOW.

Con la crisi in peggioramento, il Primo Ministro valuta l’applicazione di misure estreme per riportare l’ordine in tutto il paese.

Le rivolte divampano per le strade di un paese ormai in anarchia. E mentre Fraser sta per completare la sua missione, Sutherland è costretto a combattere per la sua vita politica.

Nel febbraio 2020 Cobra – Unità Anticrisi è stata rinnovata per una seconda stagione ancora inedita nel Regno Unito, nonostante recensioni contrastanti e un’accoglienza certo non unanimemente positiva. La decisione di Sky di rinnovarla è dipesa fondamentalmente dalla velocità con cui la prima stagione è stata divorata in modalità binge-watch diventando una delle più viste tra i format originali dell’emittente.

Nella seconda stagione di Cobra – Unità Anticrisi, stretto tra la crisi politica e quella ambientale, il premier inglese Robert Sutherland deciso ad andare alle elezioni tenterà di guidare il paese e mantenere la rotta, assistito come sempre dal suo fedele capo di stato maggiore Anna Marshall (Victoria Hamilton) e dal suo team della squadra d’emergenza COBRA.