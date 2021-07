Dagli scioperi sul marciapiede davanti alla sua scuola agli incontri coi potenti della Terra: Greta Thunberg – Un Anno per Salvare il Mondo è il racconto del viaggio intrapreso dalla giovane attivista svedese tra il 2019 e il 2020, per lanciare un messaggio urgente e necessario e convincere i Paesi di tutto il mondo a varare misure drastiche ed immediate per la salvaguardia di un pianeta che stiamo distruggendo.

Sky Nature trasmette Greta Thunberg – Un Anno per Salvare il Mondo, la docu-serie BBC sull’impresa della studentessa ambientalista, a partire da domenica 4 luglio alle 21.15. La serie sarà disponibile sui canali 124 e 404, la neonata Sky Nature caratterizzata da una programmazione di documentari internazionali e reportage su natura e ambiente, oltre che on demand e in streaming sulla piattaforma NOW.

Greta Thunberg – Un Anno per Salvare il Mondo è il racconto di un percorso documentato nelle sue tappe principali dal cuore dell’Europa fino al Nord America: un’impresa di sensibilizzazione durante la quale la giovane attivista ha potuto constatare gli effetti deleteri del surriscaldamento globale, ma soprattutto ha usato la sua voce e la sua piattaforma ormai globale per incontrare gli uomini e le donne più potenti del mondo, coloro che possono, con le loro decisioni, invertire la rotta e varare un piano per la salvaguardia del pianeta prima che sia troppo tardi. “Non voglio che ascoltiate me, voglio che ascoltiate la scienza” dice la Thunberg nel suo appello accorato agli esponenti delle istituzioni più importanti del mondo, spingendoli ad indagare metodi alternativi per fermare l’emergenza climatica prima che il processo di riscaldamento globale risulti irreversibile nei suoi effetti.



A Greta Thunberg – Un Anno per Salvare il Mondo farà seguito su Sky Nature, il 25 luglio, il film NOW, che proprio a partire dalla protesta della Thunberg racconterà il movimento della Ribellione dell’Estinzione: scioperi scolastici, manifestazioni e disobbedienza civile sono le armi che le nuove generazioni stanno usando per attirare l’attenzione sull’emergenza climatica ed ambientale che condizionerà il loro futuro. NOW è un film sull’impegno dei giovani attivisti per una conversione ecologica della società che garantisca loro un futuro sostenibile. A sostenerli anche Patty Smith e Wim Wenders, intervistati nel film per la loro adesione al movimento.

La docu-serie Greta Thunberg – Un Anno per Salvare il Mondo è solo uno dei titoli di Sky Italia dedicato alla questione ambientale, nell’ambito di un protocollo siglato con il Ministero della Transizione Ecologica per promuovere una serie di iniziative e attività di sensibilizzazione del pubblico sulle tematiche del clima e della salvaguardia dell’ambiente.