Quanti video WhatsApp si condividono anche quotidianamente attraverso il servizio di messaggistica? Davvero molti e dunque gli sviluppatori hanno pensato a rendere la funzione personalizzabile in qualche modo, con la possibilità di scegliere se inoltrare il contenuto alla sua massima qualità o in altro modo, anche nell’ottica di risparmiare traffico dati e comunque pure per far piacere al mittente in molti casi.

La versione WhatsApp che introduce la novità è la 2.21.14.6, disponibile per i beta tester sul Play Store. Come evidenziato nella schermata di inizio articolo, gli sviluppatori hanno pensato ad una scheda in cui potranno essere selezionate tre modalità di inoltro del filmato preferito. Queste sono le seguenti:

automatica (consigliata) ossia sarà la stessa WhatsApp a rilevare qual è il miglior algoritmo di compressione per ogni caso specifico;

per ogni caso specifico; migliore qualità possibile ossia il filmato nelle condizioni migliori in assoluto;

ossia il filmato nelle condizioni migliori in assoluto; in risparmio dati ovvero quando la specifica modalità sarà abilitata nelle impostazioni di Android, sarà WhatsApp a comprime i video prima di inviarli.

Come già accennato, la possibilità di condividere video WhatsApp in modalità diverse potrà essere estremamente utile. Il mittente, ad esempio, potrebbe avere la necessità di inoltrare il contenuto nella sua massima qualità possibile per preservare un ricordo o, al contrario, non dare peso al filmato e dunque preferire la sua compressione (magari) per risparmiare i propri dati. Allo stesso tempo, ecco che chi riceve proprio i video potrebbe apprezzare il fatto che questi non pesino moltissimo e dunque non comportino lunghi download.

La versione beta Android qui esaminata mette in evidenza i lavori degli sviluppatori ma non ci informa sui tempi esatti con i quali la novità arriverà sugli smartphone degli utenti. Potrebbe essere necessaria una lunga sperimentazione prima che la funzione giunga alla sua versione finale e definitiva.