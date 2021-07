Vale proprio il caso di ritornare sull’argomento del momento ossia su quando arriva il rimborso del Cashback di Stato valido per il periodo del primo semestre di questo 2021. Come ben noto a tutti, il DL 30 giugno 2021 n.99 approvato dal Governo Draghi ha sospeso il programma per il secondo semestre dell’anno corrente. Ciò non toglie che l’erogazione delle somme già spettanti ai cittadini è confermata ma, a questo punto, in due tranche diverse.

I calcoli definitivi sulle transazioni

Entro il giorno 15 luglio sull’app IO sarà riportato il numero definitivo delle transazioni che danno diritto al rimborso del Cashback di Stato e dunque la relativa somma maturata. Allo stesso tempo, sarà visibile anche la classifica finale relativa al Super Cashback, dunque i centomila italiani che avranno effettuato il maggior numero di transazioni sapranno con certezza di poter aver diritto al super bonus di 1500 euro.

A quando il rimborso del Cashback per tutti?

Quando parliamo di rimborsi del programma, dobbiamo distinguere quelli del programma standard da quelli per il Super Cashback. Attraverso le FAQ ufficiali raggiungibili dall’app IO apprendiamo che il DL 30 giugno 2021 non ha modificato i tempi di attesa per l’erogazione del Cashback tradizionale, ossia quello a cui accedono tutti coloro che nel semestre appena concluso hanno effettuato almeno 50 transazioni. Come riportato in un primo momento, i tempi di accredito non andranno oltre i 60 giorni successivi al 30 giugno, dunque per fine agosto la somma dovrebbe essere disponibile.

Altra pianificazione è riservata al Super Cashback. L’importo considerevole di 1500 euro per ogni vincitore sarà messo a disposizione entro e non oltre il 30 novembre 2021. Considerando la prossima ripartenza del programma per il semestre 1 gennaio – 30 giugno 2022 poi, anche i relativi risarcimenti saranno erogati entro novembre 2022, sempre che il nuovo periodo sia confermato dai prossimi provvedimenti di Governo. Per ora lo sarebbe ma il tempo ce ne darà l’assoluta certezza.