Manca pochissimo per tagliare il traguardo delle 50 milioni di visualizzazioni: “Abbracciame” di Andrea Sannino si avvia a raggiungere lo status di inno generazionale e di ultimo grande classico planetario della canzone d’autore in lingua napoletana. Lo scorso 28 giugno 2021, nel sesto anniversario dell’uscita di “Abbracciame”, Andrea Sannino ha pubblicato il suo nuovo singolo, intitolato “Ammore”. Composta da Mauro Spenillo e dallo stesso Sannino, la coppia di autori che ha dato vita ad “Abbracciame” nel 2015, la canzone “Ammore” vede impegnati come produttori artistici ed esecutivi sia i due coautori che il chitarrista Pippo Seno. Una triade collaudatissima che ha firmato i più recenti successi del trentaseienne cantautore/performer napoletano.



“Ammore” è il nuovo singolo di Andrea Sannino, uscito a 6 anni di distanza da “Abbracciame”



Con la sua “Abbracciame” stabilmente ai vertici delle classifiche-Spotify e con più di 80 milioni complessivi di visualizzazioni dei suoi video sul canale ufficiale YouTube, Andrea Sannino regala al suo personale mosaico un altro tassello, che va ad affiancarsi ai successi “‘Na Vita Sana” scritta da Gigi D’Alessio, “Voglia”, “Andrè”, “Uànema” e la recentissima “‘A Signora”, inedito firmato dal grande Renato Carosone scelto per lanciare il disco del 2021 “Carosone, l’americano di Napoli”, tratto dall’omonimo musical del giornalista e scrittore Federico Vacalebre.

“Questa ballad romantica non è da considerare ‘un pezzo estivo’, ma chi segue la mia carriera sa che, secondo me, non c’è un tempo ‘giusto’ per parlare di amore e, quindi, ogni momento è quello giusto!” spiega Andrea Sannino parlando di “Ammore”. Diretto da Luciano Filangeri e sceneggiato da Luca Delgado, il video pone l’attenzione sulla forza dell’amore, quella spinta propulsiva che invita a non arrendersi mai e che spinge una coppia, una madre o una famiglia a gettare il cuore oltre l’ostacolo.