Jesse Williams ha lasciato Grey’s Anatomy lo scorso maggio aprendo uno spiraglio di speranza per la reunion dell’amata e tormentata coppia composta da April e Jackson. L’attore ha appeso il camice al chiodo dopo 11 stagioni per dedicarsi ad altri progetti, tra cui uno spettacolo a Broadway in cui apparirà praticamente nudo, ma il suo addio al medical drama che ha lanciato la sua carriera è stato agrodolce grazie alla presenza dell’amica e collega Sarah Drew, tornata nei panni di April Kepner per accompagnare la trama della dipartita di Jackson.

Jesse Williams ha ritrovato l’attrice con cui aveva debuttato nella sesta stagione – entrambi interpretavano specializzandi del Mercy West Hospital – sul set dell’episodio 14 della stagione 17, che ha aperto la strada all’uscita di scena di Avery e alla sua partenza alla volta di Boston. Una reunion che ha in qualche modo rimediato al mancato lieto fine per i loro personaggi.

Sia la Drew che Jesse Williams, infatti, non hanno mai fatto mistero della delusione per la trama riservata alla coppia di personaggi che interpretano: entrambi erano molto contrariati all’idea che April e Jackson non fossero destinati a stare insieme e che alla fine della stagione 14, per favorire l’addio di April al Grey Sloan Memorial Hospital dopo il mancato rinnovo del contratto dell’attrice, gli sceneggiatori avessero optato per il matrimonio tra la Kepner e l’ex fidanzato paramedico Matthew.

Ora che si sono ritrovati nella stagione 17 Jesse Williams non ha nascosto la gioia per questa reunion, sottolineando in una lunga intervista a shondaland.com che l’intesa è rimasta la stessa di sempre con la Drew, come se gli ultimi tre anni non fossero mai passati.

È stato in qualche modo ancora più sorprendente di quanto mi aspettassi, e avevo grandi aspettative all’idea di poter trascorrere del tempo con Sarah e tuffarmi di nuovo nella realtà di quei personaggi. Era incredibilmente senza soluzione di continuità. Nella vita reale, hai vissuto e amato qualcuno per un denso periodo di tempo o per un lungo periodo di tempo; comunque tu voglia misurarlo, c’è una conoscenza profonda. È una cosa confortante. Tutti vogliono sentirsi visti e compresi, vale a dire, sentirsi al sicuro. E io, come Jesse, provo tutte queste cose con Sarah, e questo è tanto più utile per Jackson e April.

Per Jesse Williams la chimica con Sarah Drew è stata fondamentale per dare profondità ai personaggi, che ora dopo un doloroso divorzio, la perdita di un figlio e una genitorialità condivisa hanno superato molte avversità e “sono maturati” al punto da potersi ritrovare. O almeno questo è ciò che l’attore immagina per April e Jackson, che si riavvicinino dopo il divorzio di lei e la scelta di lui di partire per Boston con la sua famiglia per perseguire un progetto benefico insieme.

I loro dolori fanno parte della crescita delle relazioni adulte, ed è davvero bello poter vedere un futuro in cui le cose si riappianano. È difficile per me immaginare che non trovino un sano solco in una relazione nel prossimo futuro, che sia romantica o meno. Jackson ha vagato nel deserto, sia letteralmente che figurativamente, per qualche tempo, non sentendosi conosciuto dalle persone nella sua vita; non ha davvero un migliore amico maschio e non ha una relazione riuscita dopo April, quindi è sicuramente bello sentire che lei lo conosce bene.

Sia Jesse Williams che Sarah Drew hanno commentato con favore l’idea di uno spin-off sui Japril a Boston, ma per ora l’attore è impegnato in almeno due film e questa ideale prosecuzione della storia della coppia resta solo una vaga ipotesi per il futuro.