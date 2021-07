Proprio come la sua Serena Joy, anche Yvonne Strahovski è incinta, per la seconda volta: l’attrice di The Handmaid’s Tale ha annunciato di essere in dolce attesa mostrando per la prima volta il pancione sul red carpet, in occasione della première del film The Tomorrow War in uscita il 2 luglio su Amazon Prime Video.

Già mamma di William nato nel 2018, Yvonne Strahovski e suo marito Tim Loden aspettano il secondogenito: l’attrice australiana, che è nel cast di The Handmaid’s Tale dalla prima stagione, ha sfilato sul tappeto rosso dell’anteprima con un lungo abito bianco che ne mette in evidenza la pancia e un nuovo taglio di capelli molto corto.

Stavolta Yvonne Strahovski non ha usato i social per annunciare la gravidanza, come aveva fatto col primo figlio, ma l’occasione giusta è arrivata con la première del film di Chris Pratt di cui è co-protagonista. A margine dello stesso evento ha commentato ai microfoni di Variety il finale esplosivo di The Handmaid’s Tale 4.

Attenzione spoiler!

Yvonne Strahovski non ha nascosto di essere rimasta scioccata alla lettura della sceneggiatura dell’episodio finale di The Handmaid’s Tale 4, che vede la morte di Fred Waterford per mano di June e delle ancelle in cerca di vendetta: “Mi è caduta la mascella sul pavimento“, ha dichiarato l’attrice in merito all’uccisione del personaggio di Joseph Finnes, aggiungendo che scoprirlo è stato anche molto triste perché sentirà la mancanza dell’attore sul set. “Joe è un ragazzo molto carino nella realtà, siamo amici. Sarà triste non averlo più con noi ma per me è stato forse il finale più soddisfacente che abbiamo avuto” ha commentato l’attrice.

Ora per il personaggio di Yvonne Strahovski, la moglie del Comandante Serena Joy Waterford, si apre una stagione inedita: vedova di Fred e con suo figlio in grembo, oltre che imputata in un processo per crimini contro l’umanità, che fine farà la giovane ideologa del regime di Gilead ossessionata all’idea di diventare madre? L’attrice immagina diverse potenziali strade per Serena: da un lato potrebbe essere “rilasciata e stabilirsi n Canada con suo figlio“, magari facendo politica a suo modo, oppure potrebbe “vedersi strappare suo figlio” e dover combattere per riaverlo.