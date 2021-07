La variante del prossimo smartwatch di Samsung, grazie alla certificazione della NBTC, si fa largo tra nuovi rumors, ra cui si è aggiunta anche la propagazione delle prime immagini stampa (diffuse da ‘androidheadlines.com‘) relative al Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Questo sarà uno dei due dispositivi che il produttore sudcoreano farà debuttare entro la fine dell’estate 2021 e che avrà a bordo il nuovo sistema Wear, sviluppato in collaborazione con Google, e la nuova esperienza One UI Watch. Rispetto al modello base, il Classic sfoggerà un’estetica meno sportiva e più elegante. Inoltre, gli utenti amanti della tradizionale lunetta rotante potranno finalmente gioire, perché, a quanto pare, l’azienda di Seul dovrebbe mantenerla a bordo. Sul lato destro dell’orologio ci sono anche due grandi pulsanti che semplificheranno la navigazione del nuovo sistema operativo.

Per la prima volta, il Samsung Galaxy Watch 4 Classic sarà disponibile in tre dimensioni: 42mm, 44mm e 46mm, questo significa che ci sarà una taglia per tutti. Ci saranno anche tre colorazioni, tra cui bianco (molto interessante), grigio e nero. Il wearable sarà messo in commercio con una cassa argento oppure nera, che si abbinerà a cinturini neri, argento e silver. Secondo le ultime indiscrezioni, le principali caratteristiche tecniche dell’indossabile sono: le casse realizzate in acciaio o in alluminio, i cinturini saranno quelli tradizionali da 20mm e nella confezione verranno inclusi due cinturini, di cui uno taglia S/M e l’altro taglia M/L. Lo schermo sarà protetto da un vetro Gorilla Glass DX o DX+ (ossia resistente ai graffi); i modelli con cassa in acciaio (Gorilla Glass DX) ed i modelli con cassa in alluminio (Gorilla Glass DX+). Inoltre,l’orologio intelligente risulterà resistente ai liquidi (5ATM) e sarà dotato di certificazione MIL-STD-810G.

Per quanto riguarda la data di lancio del prossimo Samsung Galaxy Watch 4 Classic, probabilmente verrà annunciato entro la fine di questa estate. Un particolare è stato mostrato sul quadrante dello smartwatch, che riporta il numero 28 e che potrebbe indicare proprio la data in cui sarà annunciato. Dunque, si ipotizza che la presentazione oppure la commercializzazione potrebbe essere fissata proprio per il 28 agosto. Per il momento non ci resta che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda.