Poche serie tv di Prime Video a luglio 2021; la piattaforma Amazon ha preferito lasciar spazio ai film in prima assoluta (come l’atteso La guerra di domani con Chris Pratt). Gli appassionati di serie tv però potranno godere di alcuni bei titoli con cui passare il tempo durante il caldo mese estivo.

Ecco nel dettaglio la lista delle serie tv di Prime Video a luglio 2021.

Si parte con la seconda stagione di El Cid, disponibile dal 15 luglio. La storia riparte dalla morte del re Fernando, i cui figli Sancho, Alfonso e García regnano rispettivamente Castiglia, León e Galizia. Ruy ora è cavaliere – a un passo dall’essere un vero eroe – ma dovrà prendere alcune decisioni molto difficili. Amina o Jimena? Sancio o Alfonso? Lealtà o gloria? Pace o guerra? Battaglie, amore, politica, intrighi, tradimento, morte e lotte di potere forniscono un ricco sfondo per la seconda stagione di El Cid, che racconta l’odissea nella vita reale di Rodrigo Diaz de Vivar: un eroe e una leggenda, accusato dai suoi nemici di essere un traditore. Jaime Lorente interpreta il protagonista Ruy.

Making The Cut torna il 16 luglio con la seconda stagione. Il programma di moda veder, ancora una volta, Heidi Klum e Tim Gunn vestire i panni di presentatori. A loro si uniranno i giudici Winnie Harlow, supermodella di fama mondiale, e la fashion pop icon e Direttore Creativo di Moschino Jeremy Scott. In questa seconda stagione, girata a Los Angeles ci sarà un variegato gruppo di 10 talentuosi imprenditori e stilisti da tutto il mondo, pronti a portare i loro brand emergenti uno step più in alto e diventare il nuovo fenomeno mondiale. Il vincitore della serie riceverà un milione di dollari da investire nella sua attività, l’opportunità di vendere una collezione tramite l’Amazon Fashion Store e una mentorship con Amazon Fashion.

Infine, il 23 luglio su Prime Video c’è la versione doppiata di Them, miniserie antologica di Little Marvin che è uno specchio sociale sul razzismo in America. La prima stagione è ambientata negli anni Cinquanta e segue le vicende di una famiglia di afro-americani che si trasferisce nell’assolata Los Angeles, in un quartiere di soli bianchi. Ben presto scoprono che la casa dove abitano non è così idilliaca come credevano, e che forze interne (ed esterne) minacciano di ucciderli.