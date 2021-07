Dal 28 giugno 2021 sono entrate in vigore alcune rimodulazioni WindTre che preferiamo portare alla vostra attenzione per evitare di farvi poi incappare in brutte sorprese laddove possiate esservene nel frattempo dimenticati (sarete certamente stati informati dal gestore telefonico, ma magari vi è sfuggito). Le modifiche unilaterali del contratto interessano gli ex clienti 3 Italia e riguardano il servizio di anticipo del traffico. Si tratta, nel concreto, di dover imparare a convivere con l’extra-soglia che include 1GB al giorno al prezzo di 0,99 euro, da sfruttare fino alle 23.59 del giorno stesso, con blocco automatico della navigazione una volta finito il GB.

Gli stessi clienti, ogni volta che il credito non dovesse risultare sufficiente a coprire il costo dell’attivazione o del rinnovo delle offerte attive sulla SIM (fatta eccezione delle spese relative alle offerte roaming), il traffico non sarà sospeso, ma resterà a disposizione per un giorno, al prezzo di 0,99 euro. Qualora nel giorno successivo il credito non fosse ancora sufficiente, il traffico resterà a disposizione per altri 4 giorni, al prezzo di 1,99 euro. Il servizio di anticipo del traffico verrà applicato anche quando si attiva un’offerta senza credito disponibile utile a coprirne il costo. Le rimodulazioni WindTre sopra illustrate comportano anche altre modifiche per i clienti impattati, come nel caso dell’adeguamento di alcune opzioni a nuove soglie di traffico o del prezzo mensile dell’offerta (in altri casi, alcune offerte potrebbero anche non essere più disponibili).

Facciamo anche presente che, a seguito dell’entrata in vigore delle rimodulazioni WindTre lo scorso 28 giugno, i clienti che decideranno di disattivare l’offerta All In o Play con addebito sul credito residuo avranno a disposizione il piano New Basic a 4 euro al mese, da cui potranno passare ad un’alternativa gratuita oppure all’attivazione di un’altra offerta, in base alla disponibilità di quel momento.