Ci sono alcune indicazioni che dobbiamo prendere in esame per quanto riguarda il bonus collaboratori sportivi, in relazione alle quote di aprile e maggio 2021. Premesso che la cifra non sarà uguale per tutti, essendo legata al fatturato dei richiedenti, va premesso che quella riportata nella giornata di ieri sia senza ombra di dubbio una buona notizia. Valentina Vezzali, infatti, ha confermato che la situazione sia sia ormai sbloccata, ma questo non vuol dire che possiate aspettarvi il pagamento nella giornata di oggi.

Cosa aspettarsi sul pagamento bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio a luglio

L’elemento dal quale far partire la nostra analisi, questo giovedì, consiste nel fatto che una data certa per il pagamento del bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio ancora non ci sia. Gli ottimi riscontri delle ultime 24 ore, infatti, non ci hanno fornito il giorno esatto in cui scatteranno i pagamenti di Sport e Salute a luglio. Da quest’ultimo, poi, non arrivano feedback ufficiali al momento. Nonostante le tante domande che si susseguono all’interno della sua pagina Facebook, infatti, occorre ancora attendere.

Come stanno le cose? Impossibile fare previsioni incentrate su un giorno rispetto all’altro, ma i principali addetti ai lavori ritengono che entro la fine della prossima settimana dovrebbe esserci una svolta. Insomma, verso il 10 luglio tutti coloro che hanno ottenuto il pagamento dei mesi antecedenti ad aprile e maggio dovrebbero toccare con mano il bonus collaboratori sportivi. Inutile dire che seguiremo tutti i risvolti di questa storia, sperando di recuperare qualche risposta ufficiale da parte di Sport e Salute.

Restate connessi sulle nostre pagine, dunque, nel caso in cui vogliate ottenere informazioni in tempo reale per quanto riguarda il pagamento del bonus collaboratori sportivi 2021 di aprile e maggio, auspicando che i movimenti bancari si sblocchino a breve.