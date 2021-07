Da oggi 1 luglio entra nel vivo l’utilizzo del Green Pass disponibile attraverso l’app IO, ma anche l’app Immuni come sul sito dedicato al certificato verde di valenza europea. Il documento potrà essere esibito in occasione di viaggi anche all’estero o nel caso si presenti la necessità in Italia, ad esempio, per la partecipazione ad eventi, concerti, spettacoli e cerimonie. Meglio dunque chiarire alcuni aspetti per il suo utilizzo corretto.

Chi utilizza l’app IO e proprio attraverso quest’ultima ha ricevuto le notifiche di disponibilità del Green Pass dovrà fare caso alla presenza simultanea di due certificati verdi, almeno dopo aver ricevuto la doppia somministrazione del vaccino. Ognuno dei documenti si riferisce ad una delle dosi ricevute in un centro sul proprio territorio. Il primo, naturalmente in ordine cronologico dal meno recente, avrà valore solo fino all’erogazione del secondo pass. Quest’ultimo sarà invece quello valido per ben 9 mesi e dovrà essere appunto quello mostrato alle forze dell’ordine o operatori autorizzati in diversi contesti. Va chiarito che entrambi i contenuti saranno sempre visibili in app IO e l’erogazione del certificato finale non farà scomparire il precedente. Si tratta dunque di una procedura il linea con quando previsto dalla specifica piattaforma del Ministero della Salute.

La distribuzione del Green Pass via app IO e tutti gli altri canali sta procedendo di buona lena, in concomitanza con la campagna vaccinale in tutta Italia. Giunti al 1 luglio, sono poche le anomalie di natura tecnica che stanno caratterizzando questo momento e dunque non ci sono particolari segnalazioni di cittadini beneficiari che non hanno ancora ricevuto proprio il Green Pass. Ad ogni modo, chiunque si trovi alle prese con difficoltà di varia natura potrà procedere alla richiesta di supporto e assistenza attraverso il numero verde 800 91 24 91 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20). In alternativa si potrà mandare una mail all’indirizzo dedicato cittadini@dgc.gov.it.