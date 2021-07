Nuova musica degli Iron Maiden in arrivo? Il frontman Bruce Dickinson non lo nega, e lo fa ai microfoni dell’emittente Sky News. Dopo aver lanciato il sasso nasconde parzialmente la mano, e i fan sul web si sbizzarriscono per dare la caccia all’indizio.

L’indizio di Bruce Dickinson

Bruce Dickinson è stato recentemente intervistato da Kay Burley di Sky News. Per l’occasione ha parlato di “alcuni piani segreti” che presto vedranno la luce, ma soprattutto alla giornalista ha riferito che gli indizi sono “davanti ai suoi occhi”.

In primo luogo, durante l’intervista Bruce ha sfoggiato una t-shirt con la scritta Belshazzar’s Feast, un chiaro riferimento al Libro di Daniele della Bibbia Ebraica che nel capitolo 5 racconta del sacrilegio di Baldassar contro il vasellame del tempio di Gerusalemme. Dio, secondo il racconto, si materializzò con una mano che sul muro scrisse i giorni restanti sul trono di Baldassar, numeri decifrati proprio da Daniele che fu chiamato per risolvere l’enigma.

Per questo il capitolo 5 del libro di Daniele è noto anche come Writing On The Wall. Bene, i fan hanno appurato che se si cerca “Belshazzar’s Feast” su Google è possibile scovare un tweet di un certo Bels_Feast in cui viene ripresa una foto della Heavy Metal Truants, l’associazione benefica co-fondata dal manager degli Iron Maiden Rod Smallwood.

Nuova musica degli Iron Maiden in arrivo

Bene, se si somma la presenza di Smallwood nello scatto e si fa caso al poster presente dietro il gruppo di persone si nota che quest’ultimo porta la scritta Belshazzar’s Feast. Nel footer del manifesto ci sono due cifre: la prima è 15/07 (15 luglio, quindi), la seconda è IMXVII. “Iron Maiden 17°”? L’ultimo disco della Vergine di Ferro è The Book Of Souls (2015), ed è il sedicesimo album.

La nuova musica degli Iron Maiden arriverà il 15 luglio? Sarà un disco o un singolo? Intanto la band ha twittato un’immagine di Eddie.

there it is again https://t.co/5ADZxh8HJl — daniel (@bels_feast) June 26, 2021