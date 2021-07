Maya Hawke da Stranger Things a Kill Bill 3? In questi giorni abbiamo visto la figlia di Uma Thurman impegnata sul set del nuovo capitolo della serie Netflix ma presto potrebbe diventare la musa di Quentin Tarantino. Il maestro è pronto a lasciare il cinema ma c’è una cosa che farebbe rimandare tutto: la possibilità di mettere insieme il terzo capitolo di uno dei suoi film cult.

Tarantino è ancora interessato a realizzare Kill Bill 3 con Maya Hawke nei panni della sua nuova eroina killer proprio come è successo alla mamma ormai quasi venti anni fa. Durante una recente intervista Tarantino ha confermato il suo interesse alla Hawke e al terzo capitolo del suo film e ai microfoni di Joe Rogan Experience ha ammesso: “L’unico film che posso immaginare è un Kill Bill 3… ci ho pensato”.

La ciliegina sulla torta di questo sogno non impossibile è proprio la coppia formata da Uma Thurman e Maya Hawke, mamma e figlia nella realtà e anche nei progetti di Tarantino per il suo Kill Bill 3. Tarantino è pronto a rendere il suo film una rara esperienza meta-sequel, con l’eroina assassina Beatrix Kiddo che dopo venti anni (e dopo aver allevato e addestrato la figlia), la porta ad affrontare una nuova minaccia:

“Penso che sia solo rivisitare i personaggi, 20 anni dopo.. quella pace va in frantumi. The Bride e BB sono in fuga. L’idea di poter avere insieme Uma e sua figlia Maya sarebbe fottutamente eccitante”.

Chi ha seguito Stranger Things 3 sa bene che proprio la figlia di Uma Thurman è stata la vera rivelazione. Il suo aspetto e il suo personaggio hanno conquistato i fan nonostante la rivelazione sul suo essere un’eroina LGBTQ+ intelligente e indipendente. La Hawke ha già lavorato con Quentin Tarantino nel culto di Charles Manson in C’era una volta… a Hollywood. Il sogno di tutti quindi potrà essere realtà?