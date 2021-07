Loki 1×04 è un episodio cruciale per il dio dell’inganno della Marvel. Dopo aver superato il giro di boa, la serie tv di Disney+ si avvicina al finale di stagione portando con sé il peso delle innumerevoli rivelazioni emerse nel quarto episodio.

Attenzione: l’articolo contiene SPOILER. Non proseguite se non avete visto l’episodio 1×04

Loki e Sylvie, ancora intrappolati nel 2077 a Lamentis-1, sono consapevoli che la loro fine è imminente. Tuttavia, sfiorandosi le mani, creano un evento Nexus che viene intercettato dalla TVA. Le due varianti, portate in agenzia, vengono separate; Loki finisce in un loop temporale dove ritrova Sif, Sylvie è tenuta prigioniera altrove nella TVA. Prima di essere gettato nel loop, però, Loki aveva avvertito Mobius di non fidarsi della sua agenzia, che sta mentendo a tutti.

Il devoto agente inizialmente ha un attimo di incertezza, poi cerca conferme nelle dichiarazioni del dio dell’inganno, riuscendo a prendere un dispositivo del giudice Ravonna Renslayer; è lì che scopre come i dipendenti della TVA potrebbero essere delle varianti catturati dallo stesso giudice e privati della memoria delle loro vite precedenti.

La rivolta è quindi in atto: anche Hunter B-15, dopo aver appreso la verità da Sylvie, decide di passare all’azione. Per il suo tradimento, Mobius viene però “eliminato” dall’esistenza. Loki e Sylvie, invece, vengono condotti al cospetto dei Custodi del Tempo, che scopriamo essere soltanto degli androidi. Chi ha quindi creato la TVA e chi la controlla?

Uno dei colpi di scena che potrebbero andare a cambiare ulteriormente il Multiverso riguarda Loki e Sylvie. Come intuisce Mobius, il dio dell’inganno si è innamorato di se stesso (essendo Sylvie la sua variante) e ciò potrebbe distruggere l’universo. Oppure no. Infatti, quando i due si trovavano su Lamentis-1 hanno causato una distorsione verticale del tempo, a differenza degli altri eventi Nexus. La relazione tra Loki e Sylvie potrebbe essere la chiave per distruggere la TVA?

Infine, la scena post-credits. Dopo essere stato apparentemente spazzato via dall’esistenza, Loki finisce in un luogo sconosciuto, dove si ritrova al cospetto di alcune sue curiosi varianti. Ciò implica che il processo di “eliminazione” non determina la morte, quindi anche Mobius è vivo.

Cosa accadrà negli ultimi due episodi? Loki 1×04 è un episodio ben concentrato, difficile da digerire, così come è complicato capire in quale direzione stia andando la serie Marvel. Non è solo uno show sui viaggi nel tempo, ma un percorso introspettivo alla scoperta del vero io. Loki è sempre stato un personaggio dall’ambigua natura, eroe o villain, ce lo dirà il tempo.