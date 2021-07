Allacciate le cinture, arriva L’assistente di Volo su Sky. La dark comedy tratta dall’omonimo romanzo di Chris Bohjalian inaugura uno dei nuovi canali, Sky Serie, al via da oggi 1° luglio e incluso nell’abbonamento.

Protagonista è Kaley Cuoco nei panni di un’assistente di volo che di notte si trasforma in spericolata party girl. Dimenticate la frivola ma sarcastica Penny di The Big Bang Theory: ne L’assistente di Volo (titolo originale The Flight Attendant) l’attrice si trasforma completamente, regalando una performance davvero sorprendente tanto da sentirsi a suo agio.

Tutto inizia quando in uno dei suoi tanti viaggi intercontinentali, Cassie conosce un fascinoso passeggero di prima classe. La chimica è immediata, e i due si incontrano quando l’aereo atterra a Bangkok. Dopo una notte folle, tra qualche chiacchiera e un bicchiere di troppo, Cassie e l’uomo (che scopriremo chiamarsi Alex Sokolov) passano la notte insieme. Tutto sembra presagire l’inizio di qualcosa, ma l’indomani Cassie trova una terribile sorpresa: il cadavere dell’uomo giace nel suo letto con la gola tagliata. E lei ha del sangue sulle mani. In preda al panico, la donna commette un errore colossale: invece di chiamare la sicurezza, pulisce la scena del crimine e lascia l’albergo dove alloggiava come se niente fosse.

È a New York che iniziano i guai quando lei e l’intera cabin crew della compagnia aerea verranno interrogati dall’FBI riguardo quando accaduto a Bangkok. Inizia quindi un puzzle complesso ma divertente, in cui Cassie dovrà mantenersi lucida il più possibile pur di ricostruire ciò che è accaduto la notte scorsa. Soprattutto perché inizia a sospettare che potrebbe essere lei l’assassina.

Il personaggio di Cassie Bowden si fonde perfettamente a Kaley Cuoco, e l’attrice dimostra di essere brava non solo nelle scene da commedia (la lunga esperienza in campo sit-com l’ha aiutata molto) ma anche in quelle da thriller e suspense. L’Assistente di Volo è un giallo da risolvere episodio dopo episodio; seppur alcuni intrecci narrativi possano sembrare poco briosi (la sotto-trama della collega Megan non è proprio originale), la tensione regge e lo spettatore non può fare a meno di vedere cos’altro combinerà Cassie.

Infatti a tenere banco è la sua incredibile capacità nel cacciarsi nei guai: Cassie prova a indagare da sola, a fare l’eroina della situazione, e si fa aiutare da qualche amico fidato (come l’avvocatessa Annie), ma inevitabilmente combina un disastro dietro l’altro al quale deve rimediare in un’estenuante corsa contro il tempo. E chissà se questa esperienza riuscirà anche a renderla una persona migliore? Cassie è un’alcolista, ha un rapporto altalenante con suo fratello (T.R. Knight, il George di Grey’s Anatomy) e pessimi ricordi di suo padre. Non proprio il genere di amica/fidanzata perfetta.

L’Assistente di Volo su Sky andrà in onda con due episodi a settimana sul canale Sky Serie.