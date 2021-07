Squadra Speciale Cobra 11 25 continuerà ad andare in onda in questi giorni con due episodi ogni giovedì fino alla pausa estiva che rimanderà il tutto ai primi giorni post feriali. Fino ad allora, però, avremo modo di vedere Semir alle prese con la madre e il suo ritorno visto che le anticipazioni degli episodi dell’8 luglio hanno alzato il velo su questa reunion.

Ad andare in onda giovedì prossimo, sempre su Rai2, saranno due nuovi episodi di Squadra Speciale Cobra 11 25 quelli dal titolo La verità di Semir e Sulla strada giusta in cui Semir e la squadra si occuperanno del caso della studentessa Jette, che è annegata nel lago con la sua auto, e tutto lascia pensare che possa essere il patrigno Falk, un ex alpinista estremo, il colpevole.

Intanto, Semir si trova faccia a faccia con la madre che fa il suo ritorno nella serie. Subito dopo, gli ex colleghi di Vicky di un’unità di polizia di Dortmund, compreso l’ex-fidanzato Marc, devono rispondere del comportamento razzista in servizio, la neo compagna di avventura di Semir si metterà contro i suoi ex compagni?

Squadra Speciale Cobra 11 25 prima torna oggi, 1 luglio, con due nuovi episodi dal titolo Il Nuovo mondo e Collisione in cui Daniel, un produttore di motori diesel, perde il lavoro e poi si trova coinvolto in un incidente di attivisti ambientali tra cui Anderson. A seguito di un tamponamento in autostrada Semir e Vicky scoprono un morto assassinato, di chi si tratta e come finirà questa volta per loro?

Nel secondo episodio, quando i due si trovano coinvolti in un terribile incidente, i testimoni rivelano di aver visto un uomo con un cappuccio in testa allontanarsi rapidamente dal luogo e tutti pensano che sia proprio lui il colpevole. Ma quando Vicky e Semir perquisiscono la sua abitazione, si trovano faccia a faccia con il loro passato.