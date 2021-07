Quando se ne va un grande della Musica è consuetudine consolidata organizzare tributi concertistici per celebrarne la figura e il ricordo.

Non farà certamente eccezione il caso legato a Franco Battiato, la cui scomparsa ha sollevato un grande sentimento di riconoscenza e commozione.

In questo clima fin troppo ecumenico (in fin dei conti un grande personaggio è anche qualcuno capace di dividere e di “portare la spada”…) tutti si sono riscoperti debitori della parabola dell’artista siciliano.

Dunque era molto facile prevedere che il carrozzone discografico si sarebbe presto messo in moto per convogliare tutte queste energie.

E’ notizia di questi giorni che già il 21 Settembre, presso l’Arena di Verona,è previsto un grande concerto-memoriale in onore del musicista, e già circolano i primi nomi di chi avrebbe aderito alla celebrazione.

Proprio leggendo questi nomi emerge un certo senso di inadeguatezza e perplessità. Nessuno nega che certi episodi della carriera di Battiato abbiano esercitato una influenza pressoché universale, e nessuno nega che vi siano tanti professionisti in grado di offrire una interpretazione corretta dei brani dell’autore appena scomparso.

Però, senza girarci troppo attorno, quale sarebbe il filo che unisce un personaggio come Jovanotti da Battiato? Come possono certe vocalità, certe estetiche da palco, risultare credibili di fronte all’immenso immaginario simbolico edificato dal musicista siciliano?

Non si tratta di snobismo, ma quando si parla di Battiato, molto più che per altri musicisti, si deve cogliere l’aspetto che la parte creativa è solo la parte maggiormente in luce di un universo concettuale, spirituale, esistenziale che anima il tutto.

Per questo quegli artisti “affini” a Battiato non sono soltanto stati capaci di proporre una musica a lui vicina, ma hanno di fatto condiviso una visione complessiva. Non è un caso che, da sempre, Battiato abbia amato contorniarsi di questi personaggi coi quali con-sonare… La cosiddetta “Battiato Factory”!

Coinvolgere oggi questi amici e compagni di strada sarebbe non solo doveroso, ma anche una occasione per continuare a far vivere l’artista attraverso l’opera di ingegni diversi.

Si tratta di un mondo che sta purtroppo scomparendo e che è dunque urgente far riemergere…

Non ci sono più Milva, Giuni Russo, Claudio Rocchi. Se ne sono andati anche i due più stretti collaboratori di Battiato, Giusto Pio e Manlio Sgalambro.

Resta però un sottobosco guidato per notorietà da Alice, che comprende figure di estremo interesse come Juri Camisasca, Mino Di Martino, Saro Cosentino, Raul Lovisoni, Francesco Messina, Vincenzo Zitello, Terra Di Benedetto, Lino Capra Vaccina… Queste le persone che ne hanno accompagnato l’itinerario fin dagli anni settanta.

E poi Alberto Radius, Eugenio Finardi, e, in tempi più recenti, Giovanni Lindo Ferretti e Morgan.

Questo affresco intergenerazionale sarebbe capace di far palpitare l’opera di Battiato con particolare vitalità. Fare altre scelte sarà cosa legittima, sicuramente più redditizia, ma per quanto mi riguarda incapace di restituire davvero il senso di una vicenda artistica che meriterebbe vie di celebrazione più coraggiose e meno scontate.