Il primo trailer del film de I Soprano, The Many Saints of Newark, mostra per la prima volta il cast nei panni dei rispettivi personaggi in questo racconto prequel della saga dei mafiosi italo-​americani del New Jersey. Il film de I Soprano tornerà indietro nel tempo per mostrare un adolescente Tony Soprano, interpretato da Michael Gandolfini, il figlio dello stesso James Gandolfini morto a Roma nel giugno 2013. L’impressionante somiglianza del figlio di James Gandolfini con suo padre rende tutto molto verosimile: aver scelto Michael Gandolfini per The Many Saints of Newark è stata sicuramente la mossa più adatta sotto molti punti di vista, da quello dell’organicità del racconto a quello sentimentale del tributo al compianto attore.

Ambientato negli anni ’60, in un momento in cui Newark è scossa da grandi cambiamenti, il trailer del film de I Soprano mostra come si è forgiata l’identità di quello che sarebbe diventato uno dei più grandi boss mafiosi del New Jersey. La storia del Tony adulto è stata abbondantemente sviscerata dalla serie cult di HBO, mentre The Many Saints of Newark racconterà il terreno fertile che ha portato a quegli eventi, focalizzando l’attenzione su personaggi come il padre di Tony o il tanto venerato Dickie Moltisanti.

Il trailer del film de I Soprano The Many Saints of Newark inizia con un omaggio al protagonista della serie, la voce fuori campo di James Gandolfini che parla di se stesso da giovane (“Quando ero un ragazzino, ragazzi come me sono stati educati a seguire dei codici“), mentre sullo schermo suo figlio interpreta un adolescente Tony dal temperamento irruente che reagisce ad una provocazione venendo alle mani. La clip mostra anche un piccolo assaggio di una Livia Soprano di mezza età, interpretata da Vera Farmiga, e del personaggio di Dickie Moltisanti interpretato da Alessandro Nivola, che fa da iniziatore al crimine per il giovane Tony, proprio come anni dopo farà lui per Christoper.

Il trailer del film dei Soprano ricorda anche che le vicende di questo prequel avvengono sullo sfondo delle rivolte razziali di Newark (quella che viene ricordata come la “lunga estate calda del 1967”), scenario drammatico nel quale emerge un gruppo di gangster pronto a sfidare il potere della famiglia criminale DiMeo sulla malavita del Jersey. The Many Saints of Newark è stato prodotto in parte dal creatore de I Soprano David Chase e diretto da Alan Taylor, che in precedenza ha supervisionato diversi episodi della serie. Uscirà negli Stati Uniti il 1° ottobre nelle sale e su HBO Max, dove sarà trasmesso in streaming per 31 giorni dopo il suo debutto al cinema. In Italia non è stata ancora annunciata una sua distribuzione.