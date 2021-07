In più di 40 anni di carriera i più grandi successi dei Blondie hanno cavalcato tante onde, riuscendo a dominare qualsiasi scena. Dalla disco music al pop, dalla new wave al punk, dal pop rock alla dance. Forti del carisma e della voce di Debbie Harry, oggi i Blondie sono un punto di riferimento anche per la scena indie internazionale.

Dopo i primi successi e i primi tour Debbie Harry venne definita la Marilyn Monroe del rock, ed era proprio l’intenzione del progetto: portare l’estetica delle star di Hollywood nella controcultura che in quegli anni era rappresentata dal punk rock.

Heart Of Glass (1978)

Nata come Once I Had Love (che è la prima frase del testo), inizialmente era un brano dalle sonorità reggae ma il produttore Mike Chapman propose di riarrangiarlo in versione disco, lo stile più gettonato di quegli anni. La versione registrata nel dicembre 1978, infine, fu spesso censurata per via della frase “Once I had love, and it was a gas. Soon turned out, it was a pain in the a*s”.

One Way Or Another (1978)

Più vicino alla new wave rispetto a Heart Of Glass, One Way Or Another è uno dei brani più rappresentativi dei Blondie, e ancora oggi gli viene riconosciuto un valore inestimabile. Negli ultimi anni è stato interpretato anche dagli One Direction in occasione di una campagna di beneficienza.

Atomic (1980)

Tremendamente pop e meravigliosamente new wave, Atomic è forte delle influenze elettroniche e, per stessa ammissione degli autori, coniugava il beat di Heart Of Glass con le atmosfere degli Spaghetti Western.

Call Me (1980)

Dopo il rifiuto di Stevie Nicks, Giorgio Moroder propose a Debbie Harry di incidere un brano per il film American Gigolò. Il brano divenne il più grande successo dei Blondie.

Maria (1999)

Maria non può mancare tra i più grandi successi dei Blondie: nel 1999 decretò il glorioso ritorno sulle scene dopo 20 anni di silenzio.