Sono stati annunciati i primi ospiti di Amadeus all’Arena di Verona a settembre per il suo show Arena ’60 ’70 ’80, in programma in due serate il 12 e il 14 settembre.

Amadeus torna in Tv nelle vesti di dj, orna al suo primo amore e propone il meglio di 30 anni di musica. Lo fa con la partecipazione di ospiti d’eccezione, dopo aver condotto due edizioni del Festival di Sanremo (e la terza win fase di trattativa).

Nel corso della presentazione dello show di Amadeus all’Arena di Verona, Arena ’60 ’70 ’80, non si poteva non parlare del prossimo Festival della Canzone Italiana. La macchina si è ufficialmente messa in moto e Amadeus è in trattativa per la conduzione della kermesse canora per il terzo anno consecutivo.

Lo aveva escluso, ora lo sta riconsiderando, a patto che sia un Festival della rinascita, realmente, non come quello della scorsa edizione, costretto a scendere a patti con il covid-19.

In attesa di conferme sul Festival 2022, Amadeus sarà all’Arena di Verona per due serate evento che verranno trasmesse su Rai1 ad ottobre. Già annunciati i primi ospiti sul palco: Europe, Loredana Bertè, Gazebo, Patty Pravo, Umberto Tozzi e Raf.

Grandi star, artisti leggendari, ricordi indelebili e canzoni simbolo di un’epoca irripetibile torneranno a riecheggiare all’Arena di Verona, il tempio della musica per l’Italia. Le due serate avranno poi risonanza su Rai1 per raggiungere gi spettatori Rai che non avranno acquistato i biglietti, già disponibili in prevendita sui canali abituali.

Per Arena ’60 ’70 ‘80 Amadeus tornerà nel ruolo del dj e proporre quelle stesse canzoni che metteva su nelle serate in discoteca, quando faceva il dj all’inizio della sua carriera e poi quando si è fatto strada nel mondo della radio.

Amadeus sarà dietro una consolle, che sarà uno dei nuclei fondamentali della scena. Protagonista la sua playlist personale, con l’accompagnamento di numerosi ospiti musicali.