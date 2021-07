Vi parliamo ancora del Samsung Galaxy S21 FE, questa volta in relazione al processore che lo equipaggerà, che potrebbe anche non essere un Qualcomm per via della crisi mondiale dei semiconduttori. Come riportato dalla sempre ben informata community ‘xda-developers.com‘, il colosso di Seul starebbe meditando di dotare il dispositivo di un processore Exynos in luogo dell’atteso Snapdragon 888, in maniera tale da affrontare la situazione attuale attingendo dalle proprie risorse personali piuttosto che altrove (del resto, Qualcomm, così come tutte le altre società del settore, stanno affrontando un periodo per nulla facile).

Il Samsung Galaxy S21 FE, nonostante possa essere equipaggiato con un processore Exynos piuttosto che con lo Snapdragon 888 di Qualcomm, dovrebbe comunque essere lanciato per il mese di ottobre, e non nel corso del mese di agosto insieme agli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3. Il produttore asiatico non ha dato conferma ufficiale della questione, né sappiamo dirvi se l’esclusione del processore Snapdragon 888 riguarderà tutti o solo qualche mercato in particolare. Per l’Europa si sperava francamente il Samsung Galaxy S21 FE potesse presentarsi con un processore Qualcomm, cosa che ha fin qui rappresentato una dei maggiori punti di forza della serie Fan Edition.

C’è da dire che la crisi mondiale dei chip non riguarda solo il colosso di Seul, e che è purtroppo una situazione cui bisogna in qualche modo fare fronte se si vuol portare avanti la propria attività senza rinunce. L’OEM sudcoreano deve aver realizzato di dover procedere in tal maniera per evitare di rimandare o addirittura sospendere la produzione del Samsung Galaxy S21 FE. Per voi avrà fatto bene (ammesso e non concesso che la questione venga confermata), oppure sarebbe stato meglio risolvere diversamente? Lasciateci un commento all’articolo attraverso il box qui sotto per farcelo sapere.