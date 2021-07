DAZN, oltre ad aver acquisito i diritti TV per la trasmissione delle partite di Serie A (di cui 10 in esclusiva e 3 in condivisione) per il prossimo triennio 2021-2024, sarà anche la principale piattaforma di sport in streaming a livello mondiale per la trasmissione di tutta la UEFA Europa League (dalla fase a gironi fino alla finalissima) ed il meglio della UEFA Conference League per i prossimi tre anni. Le due competizioni europee di calcio saranno trasmesse anche dalla rivale Sky.

Dunque, il catalogo di DAZN si fa sempre più ricco di eventi sportivi italiani ed internazionali da trasmettere in TV ed offrire ai propri utenti amanti del calcio, tra cui ricordiamo LaLiga, ossia il massimo campionato spagnolo, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la FA Cup, la Carabao Cup, la Major League Soccer, i canali tematici dell’Inter e del Milan. Inoltre, il catalogo offrirà anche la trasmissione di eventi sportivi come la MotoGP, Moto2 e Moto3, la NFL, UFC, l’Matchroom, la GGG e Golden Boy (per la box), la Indycar ed il campionato di freccette. A questi si aggiungono pure i canali di Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, tramite i quali si potranno seguire le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020.

Per quanto concerne i costi, anche con l’acquisizione dei diritti televisivi di tutta la UEFA Europa League ed il meglio della UEFA Conference League, il prezzo unico resterà di 29,99 euro al mese, ma con una speciale promozione valida sia per i vecchi che per i nuovi clienti. Difatti, per i nuovi clienti dall’1 al 28 luglio il prezzo è di 19,99 euro per 14 mesi, mentre per i vecchi clienti da settembre il prezzo sarà di 19,99 euro per 12 mesi con in regalo due mesi senza costi aggiuntivi. Al termine di questo periodo, poi, il prezzo sarà fisso di 29,99 euro mensili.