Quando termineranno le ultime consegne PS5 da parte di Mediaworld dopo il tris di vendite della settimana scorsa sul sito online della catena di elettronica? Nel corso del fine settimana, abbiamo raccolto un po’ di feedback positivi sull’argomento con molti acquirenti già raggiunti dalla loro console tanto desiderata. Oggi 30 giugno vale la pena fare un nuovo punto della situazione sulla base delle testimonianze riportate dagli utenti presenti sulla pagina Facebook del brand.

La settimana scorsa, la disponibilità PS5 Mediaworld si è ripetuta tre volte, ossia di martedì, mercoledì e anche di giovedì. Ogni volta l’offerta è stata diversa: nel primo caso la vendita ha riguardato il modello standard di console, nel secondo il prodotto in bundle con un titolo di gioco e nel terzo sempre la soluzione Sony ma nella sua Digital Edition. In riferimento proprio a quest’ultima proposta, che sembra non essere arrivata alla maggior parte dei fortunati acquirenti, vanno forniti tutti i dettagli noti.

Le consegne PS5 da parte di Mediaworld nelle loro Digital Edition dovrebbero partire proprio da oggi 30 giugno o almeno questa tempistica è stata fornita ad alcuni clienti attraverso i canali di assistenza della catena di elettronica. Se ne deduce dunque che, nel corso della settimana corrente, il pacco dovrebbe giungere un po’ ovunque in Italia. Va sottolineato, come riportato sempre sulla pagina Facebook della catena che, dopo la comunicazione della presa in carico dell’ordine arrivata via mail, dovrà arrivare anche una missiva dal corriere Bartolini a cui si affida il noto marchio proprio per la distribuzione ai clienti. Ebbene, proprio nella nota del corriere, magari inviata attraverso un semplice SMS, sarà anche indicato il codice di tracciamento per conoscere tutti i dettagli sulla console in arrivo. L’attesa sta per terminare per tanti neo-possessori del gioiellino hi-tech dunque, mentre non si sa ancora quanto nuove unità saranno messe in vendita.