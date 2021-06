Nel catalogo delle serie tv di Netflix a luglio 2021 ci sono molte novità: tornano Virgin River e Non ho mai… con le rispettive stagioni, mentre debutta Generazione 56K, l’attesa produzione dei The Jackal incentrata sulla generazione anni ’90.

Scopriamo nel dettaglio la lista delle serie tv di Netflix a luglio 2021 da non perdere.

Si inizia il 1° luglio con Generazione 56K, la serie dei The Jackal. Al centro della storia Daniel e Matilda, che si conoscono da giovanissimi e s’innamorano da adulti, e che, insieme agli amici di sempre, Luca e Sandro, sono il simbolo della Generazione del Modem 56K. Daniel e Matilda vivono una relazione che rivoluzionerà il loro mondo e li costringerà a fare i conti con il passato e quella parte più pura e vera di se stessi che, in modi opposti, hanno dimenticato. Tutti gli episodi della serie intrecciano costantemente due linee temporali, due punti di vista, due fasi della stessa storia d’amore e di amicizia che parte nel 1998 e continua fino ai giorni nostri.

Il 9 luglio è il turno di Atypical 4 e Virgin River 3. Per la prima si tratta della quarta e ultima stagione in cui si concludono le vicende di Sam, giovane ragazzo autistico che dovrà pensare al suo futuro, e la sua famiglia. Virgin River 3 invece ci mostrerà la nuova vita di Mel e Jack, che cercheranno di avere un figlio – non senza qualche complicazione.

Il 15 luglio arriva Non ho mai… 2, secondo capitolo della serie creata da Mindy Kaling e Lang Fisher per Netflix. La storia è incentrata su un’adolescente di origini indiane che frequenta il liceo negli Stati Uniti; dopo un anno terribile, vuole cambiare la sua vita.

Il 16 luglio debutta In poche parole 3, programma televisivo targato Vox che mette sotto i riflettori i temi di attualità che hanno maggior impatto sulla vita delle persone. Un approfondimento su argomenti, domande e idee che non fanno spesso parte delle informazioni rilanciate dai quotidiani.

Il 23 luglio è la volta di Sky Rojo 2, serie televisiva spagnola dal creatore de La casa di carta, Álex Pina. Nella prima stagione abbiamo visto le protagoniste, tre prostitute amiche tra loro, in fuga dal loro protettore. Dove le ritroveremo in questo nuovo ciclo di episodi?

Infine, il 30 luglio arriva Outer Banks 2. Ne hanno passate tante insieme, ma altre sorprese aspettano questi quattro amici alla ricerca di un tesoro scomparso. La prima stagione si era conclusa con un clamoroso cliffhanger: cosa accadrà nella seconda?