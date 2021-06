La Xiaomi Mi Band 6 al prezzo di 37,33 euro non era mai arrivata: oggi 30 giugno il costo è questo su Amazon, bisogna assolutamente approfittarne. L’ultimo modello della smart-band del produttore cinese piace un po’ a tutti, ed è quindi giusto spenderci qualche parola. Come potete vedere, la spesa indicata nella pagina di acquisto è pari a 39,28 euro, cui sottrarre il piccolo sconto di 1,95 euro al momento del check-out, per un totale di 37,33 euro, come vi avevamo indicato in apertura di articolo. Inutile dirvi che il prodotto è venduto e spedito da Amazon, e che vi sarà consegnato direttamente a casa già domani, giovedì 1 luglio, senza spese di spedizione (a patto di ordinare subito il braccialetto intelligente, attualmente contraddistinto dalla disponibilità immediata).

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

La Xiaomi Mi Band 6 non ha bisogno di presentazione, ma vi faremo comunque un veloce resoconto delle sue principali caratteristiche. Il device include uno schermo AMOLED da 1.56 pollici (del 49% più grande rispetto a quello della Mi Band 5), ed è particolarmente indicato per il tracciamento delle attività sportive (nuoto compreso, data la sua resistenza all’acqua fino a 5ATM). Il cinturino, antibatterico (il materiale TPU presenta agenti antibatterici Ag+ per la sicurezza della palle dai germi), è disponibile nella colorazione nera (versione italiana). La batteria da 125mAh garantisce un utilizzo prolungato ed una ricarica semplificata (fino a 14 giorni di autonomia in utilizzo standard con un solo ciclo di ricarica) dato che, a differenze delle precedenti versioni, non occorre estrarre il corpo dal cinturino.

Se interessati, non dovreste far trascorrere un minuto di più: fareste meglio a comprare subito la Xiaomi Mi Band 6, che a meno di 37,33 euro non è stato ancora possibile reperire, almeno su Amazon. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.