Il Samsung Galaxy S20 FE è stato un grande successo ed il colosso di Seul avrebbe dovuto svelare il suo successore, noto come Samsung Galaxy S21 FE, già ad agosto, evento che è poi stato posticipato al Q4 2021 per via della carenza di chip. Come riportato da ‘SamMobile‘, prima del lancio, il design e alcune specifiche tecniche del telefono sono trapelati, compreso il fatto che arriverà con funzionalità di fascia alta che mancano anche sul Samsung Galaxy S21 Ultra. Il produttore asiatico ha ricevuto oggi la certificazione FCC per i Samsung Galaxy S21 FE (SM-G990U e SM-G990U1), dando indicazioni sulla connettività del telefono e sulle funzionalità di ricarica.

Secondo i documenti di certidicazione, il Samsung Galaxy S21 FE disporrà di una ricarica rapida a 45W (11V, 2.25A o 21V, 2.1A). La ricarica rapida a 45W era stata introdotta con il Samsung Galaxy Note 10 Plis, ed è stata anche utilizzata a bordo del Samsung Galaxy S20 Ultra. Tuttavia, la società ha escluso la ricarica rapida a 45W dal Samsung Galaxy S21 Ultra, quindi è interessante constatare che possa tornare con il prossimo dispositivo Fan Edition. Si è andati anche verso la conferma di alcune altre caratteristiche: mmWave e sub-6GHz 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 (con EDR e LE), NFC e WPT (trasferimento di potenza wireless).

Il Samsung Galaxy S21 Fan Edition dovrebbe anche supportare la ricarica wirelss veloce e la ricarica wireless inversa. Il produttore asiatico doterà il device di uno schermo Super AMOLED Infinity-O da 6.5 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, potrebbe avere una fotocamera selfie da 32MP ed una tripla da 12MP sul retro con OIS e videoregistrazione 4K a 60fps. Il telefono sarà spinto dal processore Snapdragon 888, 6/8GB di RAM, storage da 128/256GB, certificazione IP68, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali in-display e batteria da 4500mAh. V sembra sufficiente?