Ci sono alcuni problemi Green Pass non sottovalutabili, almeno per un certo numero di cittadini. Nonostante la data limite del 28 giugno per il download del certificato verde, non manca chi ancora non ha ricevuto il documento oppure lo ha errato, perché questo non tiene conto della vaccinazione eterologa pure possibile da soli pochi giorni. In entrambi i casi, per risolvere la situazione, varrà la pena contattare l’assistenza e spiegare la propria situazione.

La prima tipologia di errore attuale per il Green Pass riguarda proprio la mancata ricezione dello stesso. In molti stanno chiedendo delucidazioni in merito al team dell’app IO con la quale si ottiene appunto il certificato verde ma sarebbe più giusto dire che questa mostra solo quanto inviato dalla Piattaforma Nazionale DCG del Ministero della Salute. Insomma, se il documento ancora non è disponibile a monte, questo non sarà pronto all’uso attraverso nessun canale (neanche via sito dedicato e Immuni). Per chiarire la propria posizione, varrà la pena dunque chiamare il numero dedicato 800 91 24 91 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) o scrivere all’indirizzo di posta cittadini@dgc.gov.it.

Il secondo dei problemi con il Green Pass che sta venendo fuori in queste ore riguarda la cosiddetta vaccinazione eterologa, ossia il ciclo di somministrazioni concluso da sempre più cittadini con due diversi sieri, in molti casi AstraZeneca abbinato a Pfizer o Moderna. Chi è andato in questa direzione, non ha ottenuto il certificato verde nella sua versione finale ma ancora uno “momentaneo” valido fino a nuova dose che naturalmente non ci sarà (per ora sarebbe la terza). L’anomalia si spiega forse con l’arretratezza dei sistemi informatici per l’invio dei documenti rispetto alla possibilità di ricevere soluzioni diverse nei centri e magari, con un aggiornamento repentino della piattaforma tecnica, saranno erogati i giusti pass.

Per qualsiasi altra tipologia di problemi Green Pass varrà di certo la pena contattare i recapiti già forniti in questo articolo.