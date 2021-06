Dopo il finale della prima stagione l’attesa per il rinnovo di Omicidio a Easttown 2 è fervente negli Stati Uniti, dove la serie ha ottenuto ascolti record per HBO, quasi 3 milioni di telespettatori per l’ultimo appuntamento. L’episodio finale è in onda anche in Italia, su Sky Atlantic in prima serata e disponibile su NOW, mercoledì 30 giugno, ma al momento una conferma ufficiale sulla prosecuzione della serie non è ancora arrivata.

Kate Winslet si è detta disponibile al ritorno in Omicidio a Easttown 2 per interpretare ancora la protagonista Mare, detective dal vissuto familiare turbolento ed ex gloria locale alle prese con un potenziale serial killer di ragazzine in un sobborgo di Philadelphia. Una curiosità: il riscontro è stato tale che le location della serie sono state prese d’assalto da turisti e curiosi costringendo la polizia ad intervenire.

In teoria immaginare un rinnovo per Omicidio a Easttown 2 vorrebbe dire tradire la natura stessa di questo format che HBO ha pubblicizzato come “limited series”, una miniserie in 7 episodi, ma non è certo la prima volta che dopo un grande successo televisivo si decide di trasformare una serie limitata in una lunga serialità.

Parlando di un potenziale Omicidio a Easttown 2, il creatore della serie Brad Ingelsby ha spiegato a The Hollywood Reporter che la miniserie si conclude con un finale compiuto, che risponde a tutti gli interrogativi sulla complessa indagine al centro della trama, ma si è anche detto disponibile a proseguire con una seconda stagione insieme alla Winslet, qualora vi fosse una buona idea da cui sviluppare una sceneggiatura.

È stato scritto come un racconto limitato, che termina: non c’è più mistero da risolvere. Kate ed io, se potessimo decifrare una storia di cui siamo davvero orgogliosi e che sentissimo come un meritato secondo capitolo nel viaggio di Mare, allora forse… Non l’ho ancora deciso. Non so quale, onestamente. Ma se ci sarà modo di andare avanti con una prosecuzione della storia che onori il primo capitolo e che il pubblico apprezzerà, allora forse. Ma al momento non ho idea di cosa possa essere.

Ingelsby ha ribadito il concetto a Tvline parlando di Omicidio a Easttown 2 come di un’ipotesi ancora molto aleatoria, semplicemente perché non ha in mente, per ora, una trama idonea ad essere sviluppata in un’eventuale seconda stagione. Quello che manca, insomma, è un’ispirazione per una nuova storia, un guizzo creativo che però “potrebbe non arrivare mai“, ha confessato lo showrunner.

Se riusciamo a creare una storia che sia altrettanto eccezionale e che renda giustizia ai personaggi e porti avanti la storia in un modo organico e tuttavia sorprendente, mi piacerebbe farlo. Solo non so quale sia la storia. Questo è il problema in questo momento.

Al momento, dunque, il più grosso ostacolo a Omicidio a Easttown 2 è solo di tipo creativo: bisogna trovare il modo giusto per rimettere la protagonista nelle condizioni di sobbarcarsi un’altra indagine dopo quella estenuante e sconvolgente che ha travolto la sua vita e quella di un’intera comunità nella prima stagione (qui la nostra recensione).

A spingere per la produzione di Omicidio a Easttown 2, però, oltre al pubblico è anche la stessa protagonista e produttrice esecutiva Kate Winslet, che ha detto a Tvline di essere pronta a tornare sul set per un’altra stagione, soprattutto perché sente la mancanza del personaggio.