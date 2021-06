Dal prossimo 1° luglio 2021 Sky spegnerà i canali della rivale DAZN. Si tratta di emittenti che sono state sfruttate per la trasmissione di alcune partite di Serie A e di altri eventi sportivi di cui la piattaforma di streaming britannica aveva acquisito i diritti. I programmi dell’emittente satellitare di Comcast, che vanno dal numero 200 al 209, avranno una nuova numerazione. Alcuni saranno confermati, altri, invece, riceveranno interessanti novità. Lo sport, infatti, presiederà su 10 canali e questi saranno visibile anche in streaming sulla piattaforma NOW.

Ad esempio, al posto del canale 209, rinominato DAZN1, che veniva utilizzato dalla piattaforma dello sport in streaming per la trasmissione delle partite, andrà a posizionarsi Sky Sport NBA. Per quanto concerne gli altri canali, invece, saranno così occupati: canale 200 – Sky Sport 24, canale 201 – Sky Sport Uno, canale 202 – Sky Sport Calcio, canale 203 – Sky Sport Football, canale 204 – Sky Sport Arena; poi ancora canale 205 – Sky Sport Tennis, canale 206 – Sky Sport Action, canale 207 – Sky Sport F1 e canale 208 – Sky Sport MotoGP. Inoltre, Sky Italia e Sportcast hanno annunciato di aver conseguito un accordo per ampliare lo scambio di diritti, già compiuto dal 2019, il cui obiettivo è quello di incrementare la visibilità del tennis e del padel in Italia.

In merito a tale accordo, sempre a partire dal prossimo 1 luglio, il canale SuperTennis si sposterà dal numero 224 al 212 all'interno dell'elenco dei canali Sky inerenti allo sport, oltre naturalmente al canale 64 presente sul digitale terrestre. Si tratta di una novità che attesta lo spegnimento anche di questo canale, battezzato DAZN1+, che nelle ultime due stagioni è stato sfruttato per la trasmissione delle partite in onda su DAZN, che come ormai sappiamo, ha ottenuto l'acquisizione dei diritti TV della Serie A per il prossimo triennio 2021-2024.