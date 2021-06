In questi ultimi sgoccioli di giugno è in arrivo una mail per aggiornare il metodo di pagamento Iliad e sono tanti i clienti dell’operatore che si stanno chiedendo di che cosa si tratti. In effetti, il dubbio sorto a molti, è pure che siamo al cospetto di una comunicazione non ufficiale, magari un tentativo di phishing come se ne susseguono a decine in questo periodo. Meglio però precisare che subito che si tratta di una nota originale del vettore a cui bisogna dare seguito e che sarebbe anche il caso di leggere con la dovuta attenzione.

A conferma dell’ufficialità dell’ultima mail Iliad, al termine dell’articolo, è riportato un feedback social del vettore mobile che non lascia dubbi: la comunicazione via posta elettronica è partita da canali ufficiali a seguito dell’entrata in vigore di una nuova normativa dell’Unione Europea in tema di criteri di sicurezza dei metodi di pagamento digitali. L’operatore ha dunque apportato dei cambiamenti che impattano sulle aree personali del sito e per questo motivo chiede ai clienti di intervenire inserendo i propri dati per le transazioni valide per la ricarica del proprio numero.

Proprio perché vera e non fake la mail per aggiornare il metodo di pagamento Iliad, non ci saranno problemi nel collegarsi al link al suo interno che riconduce alla propria area personale. Per procedere all’operazione, bisognerà inserire nome utente e password e poi fornire nuovamente i dati relativi al metodo di pagamento prescelto per procedere ai rinnovi automatici dell’offerta mensile. Non effettuando la procedura richiesta, bisognerà invece adoperarsi per procedere manualmente all’operazione, ogni volta che sarà necessario con le relative ricariche. Chi ha ancora dubbi sulla missiva ricevuta in questa ultima parte di giugno, potrà di certo contattare l’assistenza al numero 177 oppure attraverso i canali social Twitter e Facebook del vettore con messaggio diretto.