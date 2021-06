Anche il mese di luglio ci presenta un Samsung Galaxy S10 in prima linea per quanto concerne l’aggiornamento mensile, se pensiamo al fatto che il device lanciato sul mercato nel 2019 sarà il primo a toccare con mano il nuovo pacchetto software. Un po’ come avvenuto ad inizio giugno, come forse ricorderete tramite il nostro articolo pubblicato in quel frangente, il produttore coreano ha deciso di aprire le danze con questa serie, anche se ufficialmente non sono mai state spiegate le motivazioni di questa scelta.

Le aspettative sul Samsung Galaxy S10 dopo l’aggiornamento di luglio

Cosa dobbiamo aspettarci una volta portato a termine il download dell’aggiornamento di luglio per il Samsung Galaxy S10? Qualche indicazione in merito ci arriva direttamente da SamMobile, secondo cui l’utenza in questione avrà modo di scaricare il firmware G973FXXSBFUF3. Si tratta dell’ultima versione del software concepita da Samsung e, a quanto pare, al momento è arrivata in Repubblica Ceca. Dunque, il pacchetto software ha iniziato a raggiungere i possessori di questa serie da oggi.

Come sempre avviene in questi casi, possiamo aspettarci che il lancio si espanda in più Paesi nei prossimi giorni, ma al contempo non possiamo nutrire grosse aspettative sull’aggiornamento stesso, in quanto dal changelog emerge che non abbia altro che miglioramenti di sicurezza da offrire. Oltre alla questione tecnica e quella geografica, coi tanti Samsung Galaxy S10 in commercio in Italia che a breve faranno questo passo, va detto che a stretto giro altri dispositivi Galaxy si uniranno alle danze. Appuntamento fissato nei prossimi giorni.

Staremo a vedere in quale direzione andranno i feedback da parte del pubblico, considerando che aggiornamenti del genere presentano spesso e volentieri novità nascoste. A vostro avviso, in cosa dovrebbe migliorare il Samsung Galaxy S10 dopo averlo testato in questi mesi? Fateci sapere cosa ne pensate.