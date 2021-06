Luca Zanforlin ad Amici 2022: è il suo il primo atteso ritorno nel talent show di Canale 5 guidato da Maria De Filippi. Nella nuova edizione del programma dedicato al canto e al ballo tornerà Luca Zanforlin, tra gli autori del talent show.

Molto amato dai ragazzi del programma e dal pubblico da casa, Luca Zanforlin è assente ormai da qualche anno ma il prossimo potrebbe segnare il suo ritorno ufficiale alla corte di Maria De Filippi. Una nuova classe di talenti è ciò che vedremo su Canale 5 il prossimo anno scolastico, cantanti e ballerini pronti a prendere il posto di Sangiovanni, Giulia, Aka7even, Deddy e di tutti i protagonisti delle edizioni passate.

Tra le prime novità dell’edizione 2022 di Amici di Maria De Filippi potrebbe esserci un atteso ritorno: quello di Luca Zanforlin che tornerà nel team di autori di Maria De Filippi stando a quanto comunicato di recente dal blog Bubinoblog. La notizia è tuttavia ancora da confermare. mancano infatti comunicazioni ufficiali a proposito della nuova edizione di Amici che ha appena avviato i casting per la ricerca dei nuovi tanti che andranno a comporre la classe del 2021/2022 di cantanti e ballerini del programma in vista del serale che si terrà la prossima primavera.

Per Amici quella del 2022 sarà la prima per il ritorno alla normalità dopo le restrizioni, a livello di pubblico in studio, dovute al covid-19. Luca Zanforlin ad Amici 2022 potrebbe riavvicinare al programma i nostalgici: è ormai qualche anno che l’autore manca dal programma di canale 5 per motivi mai effettivamente spiegati al pubblico. Insieme a Chicco Sfondrini ha rappresentato per anni un punto di riferimento sia per i concorrenti del programma che per il pubblico da casa.

Nel 2013 ha poi lasciato ufficialmente gli studi di Canale 5 senza mai dare spiegazioni. Il 2022 potrebbe essere l’anno del suo ritorno.