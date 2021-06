La donazione di Ariana Grande è direttamente rivolta ai fan in difficoltà. Per questo la popstar ha proposto una soluzione a tutti coloro che non sono in grado di pagare né di trovare un terapista qualificato per i loro problemi personali.

Nella giornata di ieri, 29 giugno, la voce di Thank U, Next ha annunciato una collaborazione con il servizio Better Help, un’organizzazione di supporto per la salute mentale. In sostanza, tutti i fan che vorranno aderire all’offerta riceveranno un mese gratuito di terapia e, se vorranno continuare il percorso, avranno uno sconto del 15% per il secondo mese.

Ecco il messaggio per i fan:

“La terapia non dovrebbe essere per pochi privilegiati, ma qualcosa di accessibile a tutti. So bene che questo non risolverà il problema a lungo termine, ma volevo davvero farlo nella speranza di ispirarti a immergerti , per farti sentire bene e chiedere aiuto e, si spera, per liberare la tua mente da qualsiasi tipo di pregiudizio. La guarigione non è immediata né facile, ma vale lo sforzo e il tempo, te lo garantisco!”.

Ariana Grande è sempre molto vicina al mondo della salute mentale. Lei stessa, del resto, non aveva nascosto di aver sofferto di disturbo da stress post-traumatico a seguito dell’attacco terroristico dell’Isis durante un suo concerto alla Manchester Arena il 22 maggio 2017, quando il kamikaze Salman Ramandan Abedi si fece esplodere nei pressi della biglietteria alle 22:31. Il bilancio fu di 23 morti, compreso l’attentatore.

A seguito di quella tragedia Ariana Grande era andata in terapia e un anno dopo la strage aveva riportato ai fan la sua esperienza. La terapia, secondo le sue dichiarazioni, le aveva salvato la vita e per questo invitò i suoi fan a non nascondere la voglia di chiedere aiuto, a non avere paura, con una serie di tweet motivazionali.

Ariana Grande, ancora, si è di nuovo pronunciata sull’argomento a maggio, riconosciuto come il mese della salute mentale, riportato ai suoi follower una serie di servizi, contatti e hotline presso le quali chiedere aiuto e “cancellare lo stigma”.

La donazione di Ariana Grande è un ulteriore tassello della grande campagna di sensibilizzazione della popstar a favore delle persone sole e sofferenti, talvolta impossibilitate a cercare aiuto e altre volte prigioniere di un pregiudizio troppo forte.