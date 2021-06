I Gorillaz all’Arena di Verona nel 2022. La band di Damon Albarn sbarcherà in Italia per un’unica data nell’estate del prossimo anno.

I Gorillaz all’Arena di Verona

La data programmata per i Gorillaz all’Arena di Verona è il 5 luglio 2022. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10 del 5 luglio 2021. La band sta promuovendo l’ultimo disco in studio Song Machine, Season One: Strange Timez, con un duetto con Robert Smith dei Cure nella title-track e tanti altri ospiti eccellenti.

Nella tracklist compare anche Elton John nel brano The Pink Phantom, ma anche Beck in The Valley Of The Pagans e St. Vincent in Chalk Tablet Towers. Song Machine, Season One: Strange Timez è il settimo album in studio dei Gorillaz, pubblicato nel 2020 a due anni di distanza da The Now Now (2018).

I Gorillaz sono un progetto nato dalla mente di Damon Albarn dei Blur e dal fumettista Jamie Hewlett, determinati a mettere in piedi qualcosa che facesse parlare di sé al di là della musica. Damon Albarn, infatti, voleva dare una risposta alla monotonia di MTV con qualcosa che coniugasse la musica all’impatto visivo.

Dal nuovo album dei Gorillaz alla reunion dei Blur

Proprio Damon Albarn, in un’intervista rilasciata per NME in occasione del suo nuovo album solista The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows, ha parlato del nuovo album dei Gorillaz e di una possibile reunion dei Blur. Nel primo caso è ancora tutto in cantiere, ma Albarn ha anticipato che la nuova musica avrà un taglio carnevalesco che celebrerà i primi 20 anni dal primo disco.

Per quanto riguarda i Blur, recentemente Damon ha incontrato il batterista Dave Rowntree e insieme hanno parlato della possibilità di rimettere in piedi la band ormai ferma all’album The Magic Whip (2015). Nel frattempo Albarn continua la sua strada nei progetti alternativi. L’arrivo dei Gorillaz all’Arena di Verona nel 2022 potrebbe coincidere con tante altre novità del cantautore britannico.