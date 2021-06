Sono indicazioni interessanti ed importanti, quelle che ci arrivano in queste ore per quanto concerne la serie Huawei P30. Dopo aver iniziato a testare HarmonyOS in beta, infatti, nei giorni scorsi ha fatto la prima apparizione sulla scena un aggiornamento in grado di migliorare la sua esperienza di utilizzo. Come del resto vi abbiamo riportato tramite altro articolo. Ora un altro upgrade, con la sigla numerica 127, che dovrebbe ulteriormente migliorare la situazione secondo quanto raccolto stamane.

I dettagli su HarmonyOS 2.0 per Huawei P30 con la versione 127

Secondo i primi riscontri condivisi anche da Huawei Update, pare che i possessori di un Huawei P30 stanno ora ricevendo l’aggiornamento della patch HarmonyOS 2.0.0.127. Questo pacchetto software ha il merito di ottimizzare l’esperienza audio delle cuffie Bluetooth in alcuni scenari di gioco. Si consiglia di aggiornare, dunque, a tutti coloro che hanno interessi specifici con l’utilizzo dello smartphone in questo particolare contesto, alla luce di quanto raccolto oggi 30 giugno.

Ritmi intensi per il produttore cinese, se pensiamo al fatto che di recente Huawei abbia annunciato la volontà di assicurare ad almeno cento telefoni cellulari, tablet e altri dispositivi gli aggiornamenti di HarmonyOS 2 uno dopo l’altro. In un discorso del genere, come potrete facilmente immaginare, dobbiamo includere anche la serie Mate 40, senza dimenticare la serie Mate 30 e P40. A chiudere il cerchio, troviamo anche Mate X2, Nova 8, passando per la serie MatePad Pro ed altri dispositivi.

Solo nei prossimi giorni capiremo se l’aggiornamento extra per la beta di fine giugno basata su HarmonyOS 2.0 per Huawei P30 sarà in grado o meno di assicurarci qualche funzionalità extra. Al momento, comunque, non si segnalano particolari anomalie per la serie e questo non è un dettaglio di poco conto per gli utenti. Fateci sapere che idea vi siete fatti sotto questo punto di vista.