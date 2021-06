Dopo la messa in onda del finale di stagione è già possibile rivedere Grey’s Anatomy 17 integralmente, con l’intera stagione disponibile in streaming e in replica in tv a partire da luglio. Il 29 giugno Fox ha trasmesso in anteprima assoluta per l’Italia l’episodio finale 17×17 (qui la nostra recensione), ma a breve l’emittente riprogrammerà l’intera stagione in prima serata, mentre tutti gli episodi sono già disponibili in streaming.

Ecco dunque come rivedere Grey’s Anatomy 17 nelle prossime settimane, in attesa della programmazione in chiaro su La7 nella prossima stagione televisiva.

Rivedere Grey’s Anatomy 17 in streaming

Già all’indomani della messa in onda del finale di stagione è possibile rivedere Grey’s Anatomy 17 in esclusiva streaming sulla piattaforma NOW con tutti i 17 episodi disponibili. I clienti Sky possono accedervi gratuitamente, mentre per i non abbonati è sufficiente iscriversi alla sola piattaforma attivando un ticket “Serie tv”.

Rivedere Grey’s Anatomy 17 su Fox

A pochi giorni dalla conclusione della programmazione in prima visione assoluta, sarà possibile rivedere Grey’s Anatomy 17 nuovamente su Fox, stavolta in solitaria, senza l’accoppiata con lo spin-off Station 19. Dal 6 luglio, infatti, gli abbonati a Sky potranno rivedere Grey’s Anatomy 17 a partire dal primo episodio: la stagione riparte dall’inizio, con la messa in onda di due episodi in prima serata dalle 21.00 ogni martedì. Attenzione però al cambiamento in corso sui canali Sky: dal 1° luglio 2021 Fox si sposterà al canale 116 e trasmetterà anche una selezione dei programmi di Fox Crime, che cessa le trasmissioni.

Rivedere Grey’s Anatomy 17 su La7

Per chi non ha accesso a Sky o NOW l’attesa sarà un po’ più lunga, perché potrà rivedere Grey’s Anatomy 17 – o meglio vederlo per la prima volta in chiaro – quando la stagione sarà trasmessa in prima visione free da La7 il prossimo autunno, col debutto auspicabilmente tra settembre e ottobre.

Rivedere Grey’s Anatomy 17 su Prime Video

Bisognerà attendere molto di più per l’arrivo di questa stagione su Prime Video, invece. Attualmente il catalogo streaming di Amazon è fermo alla stagione 15, non ha ancora incorporato la sedicesima e non dovrebbe aggiungere la stagione 17 prima del 2023, quando sarà passato almeno un anno dalla messa in onda su La7.