Denise Pipitone ancora al centro della cronaca di questa calda estate. Proprio a poche ore dalla nuova puntata di Chi l’ha Visto? in onda oggi, 30 giugno, su Rai3, sono venute a galla delle nuove rivelazioni che riguardano la bambina scomparsa da Mazara del Vallo ormai 17 anni fa. In particolare, il caso continua ad interessare il pubblico e, quindi, anche i pochi programmi ancora in onda e che possono occuparsi della scomparsa come lo speciale di Ore 14.

Nel corso della trasmissione è stata rivelata la testimonianza in cui si parla dell’1 settembre di quello stesso anno e di come la piccola Denise Pipitone sia stata avvistata proprio all’interno dell’hotel dove lavorava Anna Corona. Una signora di Roma ha raccontato alla Procura di Marsala che nel 2004 era in vacanza in Sicilia di stanza proprio all’hotel Ruggero II dove lavorava Anna Corona, l’ex moglie di Piero Pulizzi, papà biologico di Denise Pipitone.

La donna avrebbe raccontato di essere scesa alla reception per chiedere degli asciugamani e che si è accorta subito di un certo nervosismo e di qualcuno che nervosamente chiedeva il perché “aveva portato lì” un’altra persona. Ad un certo punto inavvertitamente si aprì una porta da cui vide una bambina. Gli inquirenti stanno verificando la sua posizione mentre nel corso di Ore 14 è stata rivelata anche un’altra testimonianza, quella di una donna di Mazara del Vallo alla quale una figura nota alle indagini le avrebbe rivelato di una chat e della possibilità che la bimba sia stata uccisa.

Sembra che la donna sia stata aggredita e picchiata da tre sconosciuti sotto casa dopo la sua audizione. Toccherà a Chi l’ha Visto? mettere di nuovo insieme i pezzi questa sera e tornare a parlare di Denise Pipitone oppure il caso è diventato un po’ troppo scottante per farlo ancora?