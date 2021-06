Da poche ore, più di qualcuno avrà notato l’apparizione di video e foto WhatsApp che si visualizzano una volta sola nelle propria app di messaggistica, quando spediti da un mittente. Si potrebbe pensare ad un problema o anomalia ma così non è, per nulla. Piuttosto si tratta di una novità alla quale stavano lavorando da tempo gli sviluppatori e che ora è giunta a maturazione per essere disponibile almeno per i beta tester Android.

In redazione è stata effettuata già una prova della funzione nuova di zecca che ha uno scopo ben preciso: fare ricorso a foto e video che si visualizzano una volta sola va nella direzione di preservare i propri contenuti per la privacy, facendo in modo che questi ultimi vengano fruiti in un unico momento e soprattutto non inoltrati a chiunque senza il nostro consenso. Chi ha la versione beta WhatsApp per il suo Android, avrà già notato che provando ad inviare un’immagine o un filmato dalla galleria del telefono o ottenendola dalla fotocamera in app, al momento dell’inoltro, comparirà un’icona con il numero 1 cerchiato. Il simbolo specifico è riportato nell’immagine di apertura articolo: selezionandolo, il servizio avviserà l’utente che sta per mandare un contenuto che sarà visualizzabile appunto una sola volta.

Chi riceve video o foto WhatsApp che si visualizzano una sola volta dovrà cliccare sulla relativa voce che riceverà come quello che all’apparenza sembra essere una sorta di link testuale. A questo punto si aprirà il contenuto ma, una volta richiuso, non potrà essere nuovamente riaperto. Dall’altra parte, il mittente otterrà la conferma che quanto inoltrato è stato visto.

Come già indicato, la nuova funzione ha lo scopo di tutelare la privacy degli utenti che ne vorranno fare uso. Vanno precisati alcuni dettagli non trascurabili della novità così come evidenziati già in beta: