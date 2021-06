Alessia Marcuzzi lascia Mediaset. Nei giorni scorsi avevamo già anticipato che c’era un terremoto in vista e che l’onda d’urto avrebbe potuto mettere a rischio proprio la bionda conduttrice e la collega Barbara d’Urso e la prima conferma è arrivata poco fa. Con un post conciso e chiaro pubblicato sui social, la Marcuzzi ha rivelato di aver lasciato Mediaset perché non riesce “più ad immaginarsi nei programmi che le venivano proposti”, ma di cosa si tratta di preciso?

Nei giorni scorsi è venuto a galla che i piani alti del Biscione sono pronti a rivoluzionare i propri palinsesti rispolverando anche i suoi cavalli di battaglia a cominciare da Le Iene che tornerà con una conduzione tutta nuova e che, quindi, non prevedeva la conferma di Alessia Marcuzzi. Sicuramente la conduttrice era poco interessata anche a reality e vari visto che in passato se n’è già occupata e forse proprio la ‘noia’ di fondo e la revisione delle priorità.

Ecco il post di Alessia Marcuzzi con l’annuncio ufficiale:

Cosa farà da grande la conduttrice? Al momento lei stessa non ha voluto rivelare molto sul suo futuro ammettendo di essersi guardata molto dentro in questo periodo di pandemia e di stop forzato e di aver capito cosa ‘vuole diventare davvero’ anche se spera di non ‘deludere se stessa e quella che è’. In questo momento i fan hanno subito appoggiato la sua decisione convinti però che la sua assenza si farà sentire.

Dall’altra parte c’è chi è convinto che la sua prossima meta sia la Rai e che, molto probabilmente, sarà al fianco di Amadeus nel suo Sanremo ter, quello in onda nel febbraio 2022 e di cui spesso si è parlato in questi ultimi giorni. Sarà davvero così? Lo scopriremo leggendo il prossimo capitolo della vita di Alessia Marcuzzi.