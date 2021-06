I proprietari dei vecchi smartphone Honor possono stare tranquilli: i loro dispositivi verranno aggiornati da Huawei. Come riportato da ‘gsmarena.com‘, la divisione finlandese lo ha appena confermato, sgomberando il campo da ogni possibile dubbio. Huawei gestirà gli upgrade per tutti i dispositivi Honor distribuiti prima del 1 aprile 2021, fino al termine del loro ciclo di vita. Huawei ha anche confermato che proseguirà anche il supporto per i top di gamma Honor (si pensi ad Honor 20, 20 Pro e View 20, per farvi un esempio) con patch di sicurezza mensili, ed i telefoni low-cost con aggiornamenti trimestrali.

In particolare, sono quelli che stiamo per suggerirvi i modelli in questione:

“Honor 30, 30 Pro+, 30i, 30S, View 30 Pro, 20e, 20i, 20S, 20 Lite, 10i, 9A, 9C, 9S, 10X, 9X, 10X Lite, 9X Pro, 8A, 8S e 8A Pro”.

Bisogna anche tenere presente che tenere aggiornati i dispositivi Honor è un discorso, e passare da una major-release all’altra è un altro. La situazione si fa ancora più complicata volendo capire se si procederà con Android o con HarmonyOS, ma ci preoccuperemo più avanti di fare chiarezza a riguardo.

Il ban USA ha cambiato le carte in tavola, costringendo Huawei a vendere Honor per provare a salvarlo da una fine che, altrimenti, sarebbe stata certa. La casa madre si è, in qualche modo, reinventata con HarmonyOS, arrivando anche alla versione 2.0, che è anche quella che verrà rilasciata sugli smartphone abilitati. Per Honor la questione è stata diversa: c’è stato bisogno di una separazione perché potesse sopravvivere e continuare l’attività con le proprie gambe. Non per questo i proprietari dei vecchi dispositivi Honor devono pensare che i loro terminali siano stati abbandonati: come sopra specificato, continueranno ad essere aggiornati da Huawei. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.