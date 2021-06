Dopo il debutto in piena pandemia lo scorso anno, Valeria 2 ha già una data d’uscita su Netflix: quest’estate torna la serie dramedy tratta dai romanzi best seller di Elísabet Benavent, con 8 nuovi episodi rilasciati in un’unica soluzione.

La produzione di Valeria 2 era stata annunciata da Netflix poco dopo l’uscita della prima stagione la scorsa primavera, nonostante la serie abbia ricevuto un’accoglienza piuttosto tiepida (qui la nostra recensione), anche dagli stessi lettori dei romanzi della Benavent.

Valeria 2 esce il 13 agosto e la storia della protagonista omonima riparte da dove l’avevamo lasciata nel finale della prima stagione , ovvero al bivio di una decisione che cambierà la sua vita: Valeria deve scegliere se nascondersi dietro uno pseudonimo e vivere finalmente della sua passione, diventando una scrittrice seppur senza riconoscimenti pubblici, o rinunciare alla pubblicazione del suo romanzo e continuare a barcamenarsi tra un lavoro precario e l’altro, mentre la sua vita sentimentale continua a vacillare tra un matrimonio in crisi e un nuovo incontro che l’ha travolta.

Protagonisti di Valeria 2 sono ancora l’attrice de La Casa di Carta Diana Gómez, nei panni dell’aspirante scrittrice al centro del racconto, Silma López, Paula Malia e Teresa Riott, rispettivamente interpreti delle sue migliori amiche Lola, Carmen e Nerea. Nel cast anche Maxi Iglesias e Ibrahim Al Shami.

Anche in Valeria 2, come già avvenuto per la prima stagione, l’autrice dei romanzi che hanno ispirato il format farà un cameo nel corso degli episodi, oltre ad essere entrata nella produzione esecutiva della serie a partire da questa stagione. Nel video-annuncio di Valeria 2 diffuso da Netflix per ufficializzare la data d’uscita dei nuovi episodi, il gruppo di inseparabili amiche appare intento a giocare ad una versione particolare del bingo: ad annunciare i numeri è proprio Elísabet Benavent.

Ecco le prime foto promozionali di Valeria 2 diffuse da Netflix all’annuncio della data d’uscita.