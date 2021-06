Tornerà anche il cosiddetto Trinity Killer in Dexter 9: John Lithgow è l’ultimo nome in ordine di tempo tra quelli annunciati nel cast del revival della serie di Showtime, atteso in autunno.

Non è ancora chiaro quale sarà il peso specifico di Trinity Killer in Dexter 9, ma secondo Deadline sarà dirimente per la trama del revival: il pluripremiato premio Emmy Lithgow farà una “breve ma decisiva apparizione” nella nuova serie. L’attore torna nel ruolo dell’assassino che uccide seguendo un macabro e preciso rituale (3 vittime alla volta prima di fuggire e ricomparire in un’altra città), personaggio che gli è valso il suo quinto Emmy Award in carriera e un Golden Globe nel 2010.

Il ritorno di Trinity Killer in Dexter 9 è un enorme aggancio alla serie madre che farà felici gli spettatori storici, anche perché il personaggio è legato a doppio filo al protagonista. Apparso nella quarta stagione della format originale, da un lato è stata una delle vittime eccellenti di Dexter, dall’altro si è vendicato uccidendo sua moglie Rita. L’epilogo di Trinity Killer e la notizia del suo ritorno in Dexter 9 fanno sorgere dunque il dubbio sulla modalità con cui riapparirà nel revival. Flashback, visioni, incubi del protagonista? Quale escamotage narrativo sarà usato per riportare in vita un personaggio morto?

Per ora dettagli concreti sull’apparizione di Trinity Killer in Dexter 9 non ce ne sono, ma secondo fonti di Deadline gli sceneggiatori della miniserie in 10 episodi di Clyde Phillips “hanno escogitato un percorso per il ritorno di Trinity Killer che funziona” e che è ben inserito all’interno della “più ampia narrativa di Dexter“. Che sia un’apparizione breve è cosa certa, d’altronde per un personaggio defunto non potrebbe essere altrimenti: Lithgow dovrebbe partecipare alle riprese a Los Angeles, ormai vicine alla conclusione, solo per una giornata della prossima settimana.